Я о котиках. Извините.

Донцова написала более 150 детективов.

Я не прочитал ни одного. Меня тошнило сразу на первой странице. Это когда в библиотеке где-то на Мальдивах не было ничего , кроме ее опусов. Застопорило сразу.

Не могу выносить скудную корявую стилистику. Ей объяснили, что нельзя постоянно использовать слово “сказал”. тавтология, дескать. Она творчески меняет – на бубнил, голосил, запел. Больше ничего на ум ей не приходит. Но это ладно..

Подарили мне ее книжку о домашних питомцах. Стоит книжечка – тысячу рублей. Красивая. Ее мопс – с фиговым листочком на причинном месте. Мне презентовали с намеком – вот как, типа, писать надо о братьях наших меньших. А то хрень всякую пишешь – непонятно, где смеяться, а где плакать надо..

И я начал читать.. И я понял, что она гениальна. Это – новая литература о новых животных.. Это сплошная скорбь – слезами можно облиться..и как хороша стилистика.. Что там Бианки, Сладков и Паустовский.. Дилетанты..

“Пошлавон вышла из подвала и поежилась..ей не повезло родиться в уютном доме и есть паштет из банок и спать на коленях любимой мамы..”

Я рыдаю.. Ну отчего она не осталась на детективах?