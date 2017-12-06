И всё-таки, именно депутат Виталик Милонов – реальный панк и тролль!

Куда там до него пригламуренному Шнуру!

Это какой же словарный фонтан и лексическую фантазию нужно иметь, чтобы так эмоционально ярко и феерично выразить свои чувства по отношению к участнице группы “Серебро” Ольге Серябкиной:

“Спидозная ковырялка вонючая, фу, скотина, тьфу!.. Фотографируется она с голой жопой… Говорит, свой выбор я сделала: я люблю баб! Дура ты сраная!”

Вот попробуйте выразить своё отношение к современному шоу-бизнесу – и у вас так не получится! Словом, Виталик Милонов – мой кумир!