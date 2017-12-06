{ 6 декабря 2017 }

Виталик Милонов – мой кумир!

Рубрики: [Фейсбук]  

И всё-таки, именно депутат Виталик Милонов – реальный панк и тролль!

Куда там до него пригламуренному Шнуру!

Это какой же словарный фонтан и лексическую фантазию нужно иметь, чтобы так эмоционально ярко и феерично выразить свои чувства по отношению к участнице группы “Серебро” Ольге Серябкиной:

“Спидозная ковырялка вонючая, фу, скотина, тьфу!.. Фотографируется она с голой жопой… Говорит, свой выбор я сделала: я люблю баб! Дура ты сраная!”

Вот попробуйте выразить своё отношение к современному шоу-бизнесу – и у вас так не получится! Словом, Виталик Милонов – мой кумир!

Александр Вулых


Похожие посты:


  1. Милонов назвал Леди Гагу аномалией

    2. Милонов назвал Леди Гагу аномалией

    Депутат петербургского Заксобрания Виталий Милонов, известный непримиримой борьбой против пропаганды гомосексуализма и певицы Мадонны, высказался по поводу предстоящего визита в Россию Леди Гаги. «Когда в город приезжают бесшабашные футбольные фанаты – государство всегда внимательно за ними смотрит. Это [Читать...]


  2. ДМИТРИЙ МАЛИКОВ. Кумир

    3. ДМИТРИЙ МАЛИКОВ. Кумир

    1. МАМА. Она для меня настоящий авторитет, “указ”: мама человек эмоциональный, душевный, во мне с сестрой души не чает. Она – друг, она – Мама. 2. ЛЕНА. Мне необычайно повезло с супругой. У нас, тьфу-тьфу! – замечательные отношения, [Читать...]


  3. Депутат Милонов просит оградить от «открытой гомосексуальности»

    4. Депутат Милонов просит оградить от «открытой гомосексуальности»

    Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов направил в прокуратуру письмо с просьбой отметить выступление американского певца Адама Ламберта, которое состоится в Северной столице 20 марта, возрастным маркером 18+. Г-н Милонов, ранее выступавший против концертов Мадонны и Леди Гаги, [Читать...]


  4. Депутат Милонов

    5. Депутат Милонов

    Депутат Милонов дал интервью, где рассказал о том, как он любит Егора Летова и БГ, и что у него была кличка Сюрный Мэн, а сам он тусовался на улице Софьи Перовской в подъезде у известной квартиры. Логично. Странно, [Читать...]


  5. Депутат Милонов не позволит Мадонне бороться за права геев

    6. Депутат Милонов не позволит Мадонне бороться за права геев

    Депутат Законодательного собрания Петербурга Виталий Милонов, известный как автор скандального закона о штрафах за пропаганду гомосексуализма, отреагировал на обещании Мадонны поддержать геев во время ее концерта в Санкт-Петербурге 9 августа. Депутат подготовил обращение в прокуратуру о возможной пропаганде [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««