Ну что, унижение? Да. И это унижение придется пережить.

Если ты борешься с коррупцией, то сам должен быть кристально честным и порядочным человеком. Иначе – твоя фамилия Навальный. И приличный человек тебе руки не подаст.

Если ты говоришь о принципах олимпийского движения, то сам в первую очередь должен их соблюдать вне зависимости от спортивных результатов и места в медальном зачёте. Иначе – твоя фамилия Мутко, и твоё место за решеткой.

Да, российские спортивные чиновники сами дали возможность унизить нашу страну, и этой возможностью, конечно же, охотно воспользовались все те, кто ненавидит Россию. Превратив Сочинскую Олимпиаду в потемкинскую деревню, мы сами обратили свой успех в “пиррову победу”. Так что же теперь заламывать руки и призывать к бойкоту?

Я считаю, что “чистые” спортсмены вправе сами решать ехать им на корейскую Олимпиаду или отказаться. И никто не вправе им указывать! Тем более – коррумпированные чиновники и депутаты. В любом случае наши спортсмены, которые решат выступать в Пхенчане, будут представлять Россию и сражаться за Россию даже лишившись флага и гимна по преступному умыслу зажравшихся чиновников. Ребята, езжайте, кто может и кто чувствует в себе силы сражаться и побеждать! И обязательно побеждайте, и пойте наш гимн, когда будете стоять на пьедестале! Это не ваша вина, что у вас сейчас слёзы на глазах!