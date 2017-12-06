Олимпиада в Пхенчхане

Просто чтобы вы понимали, что ждет наших спортсменом на Олимпиаде в Пхенчхане. Публика не будет разбирать – чист ты или нет. Спортсменов будут встречать презрительными криками. Их коллеги из других стран будут давать оскорбительные комментарии в духе – зря пригласили этих грязных русских. Об этом же будет писать западная пресса. Мы уже видели это все в Рио на летней Олимпиаде. Там же в Пхенчхане состоится награждение иностранных спортсменов отобранными у наших медалями. А олимпиада в Сочи будет предана проклятью, как грязная, с использованием допинга. И даже если наши победят, это будет не победа страны, а победа частных лиц. На этом фоне американцы или китайцы, стоящие на пьедесталах под звуки национальных гимнов, под своими флагами, будут чувствовать себя вдвойне победителями, представителями великих наций, у которых никто не смеет отнять право защищать интересы государства, будь они хоть по самые брови накачаны допингом. Так тоже было в Рио. Мы забыли об этом?