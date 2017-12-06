А что касается популярного аргумента – “спортсменов жалко, у вас патриотизм, а они Олимпиаду пропустят” – то тут все довольно просто.

Есть профессии, в которых человек представляет не только себя.

Чиновники, военные, священники или спортсмены отличаются от обычных торговцев, вольных художников или пенсионеров тем, что выступают от лица общности, от лица той или этой коллективной сущности.

Именно во имя ее представления их и готовят, для этого они и нужны, а не просто для того, чтобы подписывать бумажки, махать кадилом, стрелять из ружья или прыгать с шестом.

И в тот момент, когда стоящая за ними общность нуждается в проявлении солидарности, в жестах какого-то ограничения или готовности к неудобствам – у них нет права частного человека на то, чтобы сказать: а вы кто такие? я сам по себе!

Они – не сами по себе.

Ну а привычный наш оркестр завывающей сволочи – не мешайте людям деньги зарабатывать и по заграницам ездить! они медальку получат, а потом и контрактик! – это знак того, что Россия за эти четверть века вообще отвыкла от солидарности даже профессионально обязанных к тому людей, что здесь широко и сытно зажил тип свиньи, которая сначала заработала миллионы, а потом радостно сообщает: а причем тут Россия? да здравствует мировой спорт и открытый мир!

И нельзя забывать главное.

РФ – это страна, где русский народ выступает под нейтральным флагом.