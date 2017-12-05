Худшее, что может быть в отношениях России и заграницы – это чиновничьи иллюзии.

А вот нас пригласят, примут, простят, а мы с ними договоримся, мы им забашляем, мы все вопросы решим, нормалек и т.п.

Нет, не примут и не пригласят.

Выгонят, оскорбят, и еще санкции наложат.

Но это столкновение, этот конфликт – нам полезен.

Потому что не нужно кокетливо оглядываться на “международные организации”, не нужно надеяться, что вот еще чуть-чуть – и все будет по-старому во всех МОК, ФИФА, ЕС, ПАСЕ, ОБСЕ, имя им легион.

Нужно жить своим хутором, и за его независимость – платить.

А что касается именно этой Олимпиады, то у России есть прекрасная возможность ответить на недопуск – просто и элегантно.

Подсказывать я не буду – такие вещи не обсуждаются вслух – но найти это решение может каждый.

Если посмотрит на карту.