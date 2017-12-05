{ 5 декабря 2017 }

Десоветизация

Рубрики: [Фейсбук]  

Десоветизация это не сброс памятников Ленину с постаментов, а трудная и кропотливая работа над собой каждого гражданина. Настоящая десоветизация это изменение жизненного уклада, навязанного коммунистическим прошлым. Десоветизация это отказ от покупки квартиры с машиной как от приоритетных целей существования. Десоветизация это когда исчезнут сельские свадьбы на двести рыл с мордобоем и станет всеобщим анахронизмом институт брака. Я смог отключить у себя блоки сознания с социальными программами, заложенными предками, чему несказанно рад. Мы живем в глобальном мире, где наивысшая ценность это свобода. Свобода перемещения, свобода деятельности, свобода от предрассудков. Но через пару недель украинцы, утверждающие «Мы не совок!», опять примутся нарезать салат оливье тазами и заправлять его ведрами майонеза, что есть махровый совок. Дичь!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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