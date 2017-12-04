По несчастью или к счастью… короче, никогда не возвращайтесь в прежние места. Телепрограмма затащила меня в прошлое, уже сшитое в памяти на белую нитку. Задремал по-стариковски под канал “Культура” и проснулся на молодом Сергее Шакурове в телефильме “Всем спасибо”. И накрыло. В нечётко памятном 81-м тоже смотрел это кино не с начала, как и сегодня, но торкнуло тогда. Неведомым тогда миром кинопроизводства. Возможно, и не 81-й это был год, а уже ближе к тем временам, когда поманило это кинопроизводство в Москву. Из Питера. Стало скучно мести двор БДТ и ломанулся в новую эмиграцию. В кино. В Москву.

Кино про кино повествует про грузчика из продуктового магазина, которого подрядили посторожить съёмочную площадку. Интерьер с декорировкой в доме под снос. Примерно в такой же квартире сам впоследствии снимался в “Аварии – дочери мента”, в такой же снимали “Чёрную розу…”

Грузчик не простой, а неслучившийся учёный-математик, с покосившейся из-за личных обстоятельств жизнью. Подчёркиваю – обстоятельства сугубо личные, а вовсе не социальные. На это отдельно и нарочито напирают под бременем тогдашней редактуры авторы.

И вот грузчик Шакуров сторожит эту квартиру, попутно двигая по кадру приборы, реквизит – за 5 рублей 30 коп, массовочной ставки и потихоньку обнаруживает, что снимаемое кино о нём. То есть персонально о нём – с именами, диалогами, взаимоотношениями и расстановкой мебели. Как раз про обстоятельства его жизнь покосившие. Естественно, прошлое возвращается тут же, теми же персональными обстоятельствами…

К слову, кино плохонькое. Нарочитостью, “телевизионностью” – на стеклянных поверхностях отражается группа, от света тени на полулицы… сюжет надуман, диалоги вымученные. Но тогда всё это не было видно, а наоборот, казалось, что взаправду, что всё именно так. В кино. Почти как в американском фильме “Трюкач”, с поправкой на страну производства.

По экрану двигались знакомые уже тогда люди и те, с кем впоследствии познакомился. Юра Демич, Михаил Данилов – актёры БДТ, юная Леночка Сафонова, в ту пору жена Виталика Юшкова, с которой Виталик тогда болезненно расставался, страдая и выпивая по этому поводу с дворником.

В общем, сегодня уже начинает казаться, что именно это, вскользь посмотренное кино и подвигло к переезду в Москву. А сюжетный ход про то, что прошлое нагоняет и подгружает несбывшимся, вынуждает переоценивать. Переоценивать всё что случилось с тех пор и то, что не случилось. Во время просмотра несколько раз принимался жалеть себя и людей с которыми сталкивался и теперь, задним числом, понимая, что кого-то обидел, был неправ в чувствах и поступках.

И нет, знаете ли, радости от обретения профессионального понимания киношных подробностей, а присутсвует лёгкая тоска от уже миновавшей жизни. И у кого-то хочется попросить прощения…

Переключу-ка я канал.