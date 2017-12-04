Вы знаете,что такое “скелетон”?
Это когда ты ложишься на пузо головой вперед и хуяришь вниз по желобу на санках.
Побеждает тот, у кого голова крепче.
И вот наших скелетонистов дисквалифицировали за употребление допинга!
Нахера жрать допинг, если тебе надо только лечь пузом на санки головой вперед?!
Ну, я понимаю, чтобы не было страшно, можно накатить граммов 200 перед стартом.
Но нам же вменяют не это!
А раз Мутко засунул язык в задницу, то положить его в Корее головой вперед на санки и запустить под белым нейтральным флагом вниз по желобу – ничего с ним не случится, его-то голова точно выдержит!
Скелетон
Вы знаете,что такое “скелетон”?
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