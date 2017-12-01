О книгах насущных

Оказывается, книги у нас в стране читают до сих пор. Не электронные, а настоящие, бумажные.

На пресс-конференции журналистам так прямо и сказали: мы – самая читающая страна.

Кто бы сомневался! Но что читаем? Насколько это содержательно, умно, интересно?

Я прошёлся по залам ярмарки и в первый же день обнаружил огромное количество самых разнообразных и любопытных новых книг, изданных в 2017 году:

«Забытые герои Монпарнаса» о русско-еврейском присутствии в художественной жизни Парижа в первой половине ХХ века; «История картин» Дэвида Хокни, отца британского поп-арта; «Эйзенштейн на бумаге», в которой впервые представлены 500 лучших графических работ великого мастера кино; шикарное издание книги Наума Коржавина – «Все мы несчастные сукины дети» – байки и истории XX века с уникальными фотографиями.

В книге филолога Наталии Громовой «Ольга Берггольц. Смерти не было и нет» трагические и откровенные дневники лежат в основе нового жизнеописания поэта.

В издательстве «Эксмо» вышел новый роман Людмилы Петрушевской – «Нас украли. История преступлений». Последний роман Кобо Абе называется «Тетрадь кенгуру»…

Подумал вот о чём. Раз всё это издаётся, значит, действительно покупают и читают.

Правда, тиражи всё меньше. Некоторые издательства тираж вообще перестали указывать. Спросил, почему? Ответили – политика сейчас такая. Посмотрел соседний прилавок – что-то тиражом 1000 экз., какие-то напечатаны в количестве всего 500 штук.

Этого мало даже на Москву.

Но ведь как-то они существуют? Мне показалось, что сейчас покупателей «берут» количеством наименований и их необычным содержанием. Пусть тиражом хотя бы и 500, зато есть.

Есть всё: новая проза, поэзия, переизданная классика, биографии, альбомы, детская литература с изумительными иллюстрациями, критика, история, дневники, книги о фотографии, о картинах, о современном искусстве, об архитектуре, о дизайне, о костюмах, о музыке, о еде… И каждый год, даже каждый месяц выходит что-то новое и любопытное. Глаза разбегаются, только вот карман за ними почему-то никак не успевает. Да и где взять столько времени, чтобы всё это прочесть?

Первый же день моего пребывания на ярмарке показал, что наш народ в еде себе откажет, но книгу купит. И ещё друзьям. Книга, как известно – лучший подарок.

Гвоздём открытия 19-й по счёту «Нон/Фикшн» стала презентация книги Оливера Стоуна о Путине. Из обычной зоны семинаров её перенесли в концертный зал ЦДХ. И это понятно: посмотреть и послушать живого классика американского кинематографа набежал полный зал. Места начали занимать за полтора часа до начала. Всё это время некоторые доморощенные фотографы бились за место перед сценой, чтобы занять наиболее выгодную точку для съёмки. Была слышна женская ругань: «я заняла место, а мой шарф какие-то сволочи перенесли в угол зала! я что, должна была оставить дорогую книгу, чтобы её спёрли? у вас вон какая техника, а у меня мыльница! и тому подобное»

Чуть позже этой даме выделили место во втором ряду, и она успокоилась.

Маэстро опаздывал. Устроители объявили, что пробки.

Появившись, он буквально вбежал на сцену. Оставшихся до конца пресс-конференции 30 минут было явно недостаточно, чтобы провести всё по плану, поэтому сразу же посыпались вопросы. Отвечать он умеет. Скорее, умеет не отвечать, а долго и ловко рассуждать вокруг да около. Основное содержание его ответов на «острые» вопросы:

25 процентов американских военных во Вьетнаме по ошибке поубивали друг друга, я служил, был ранен, американцам промывают мозги, правды о России они не знают, Путин интересный собеседник и хороший оратор, никаких миллиардов у него нет, никакой коррупции, какие заказные убийства, что вы?!

В общем, во всём виноваты… пробки.

Конечно, это шутка, но мне очень хотелось уловить в ответах всемирно известного режиссёра хоть какую-то нотку сомнения в том, что он говорил. Её не было. Вот что значит – профессионал. Титан!

Пробыв там 15 минут и сделав несколько снимков, я ушёл.

Программу ярмарки можно узнать на официальном сайте. Она довольно интересная. Приходите покупать книжки!

Фото автора.