Иммигранты

Определить бедность страны можно очень легко – по количеству иммигрантов в успешных странах.

Видели ли вы в России – казахов на стройках?киргизов или туркменов? Зато узбеков и таджиков – пруд пруди..

И есть ли в Европе – русские на сезонных работах, а также моющие пивные бокалы по пабам и барам? Или это удел украинцев, молдаван, прибалтов?

Причем у прибалтов сознание явно замутненное. Мой знакомый ( на нехилом таком новом джипе) подхватил пару девок по дороге – в стихию попали – было такое летом, когда деревья ломало.. Они на свадьбу в Псков приехали к кому-то. Русские латышки.

Пообсохли – и давай через губу.. Дескать, вообще-то они ирландки. Там уже пять лет. Снимают на четверых комнату и работают в пивном пабе. И это так здорово. Хозяин только вредный – не дает пить пиво чистое. А только сливянку – после клиентов. А в России жить нельзя – отстой.. Здесь нищие.. В Латвии – тоже..

Вылезли, сказали спасибо – и долго приглашали его в Ирландию. Поработать. место они ему найдут. И сливянку вместе будут пить. Он девкам понравился.

Он долго крутил головой – что это? Его за шофера приняли? Или это уже идеальные безголовые СЛУГИ своим новым хозяевам? Они уже не могут видеть реальность? Они полностью довольны своим статусом? мыть горшки – это их высокое призвание?