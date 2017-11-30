Третьяковы

По какой причине братьев Третьяковых именуют меценатами? Суконно-посконным купцам какой-то добрый человек объяснил про перспективность нового русского реализма. И они начали его скупать сначала по дешёвке, а затем сообразно складывающимся рыночным ценам.

Для конца 19 века – что-то типа венчурных инвестиций. Все по-честному – за ассигнации. Репин – дорого. Куинджи – за 100 рублей. Но с благотворительностью промышленники эту деятельность не путали и жертвовали деньги действительно сирым и убогим – на больницы, приюты и воспитательные дома.

Мамонтов вывозил в Абрамцево художников, как Прохоров – блядей в Куршавель.

Нравилось ему, чтобы титаны духа делали ему керамические скамейки, рассказывали за обедом занимательные истории и искренне хохотали его дурацким шуткам.

Юрий Михайлович Лужков содержал вокруг себя такую же камарилью всяких Калягиных, Хазановых и Андрияк, однако его меценатом никто не называл. А все больше сволочью.