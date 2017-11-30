К Медведеву сегодня отряжены Первый, Россия, НТВ, РБК и ДОЖДЬ.

Это, типа, башни Кремля мне так подмигивают.

В прекрасные времена, когда даже в самых темных душах особей мужеского полу еще жила вера в бескорыстную любофф, в холле «хаммеровского» центра жизнелюбивый министр из маленькой, но гордой республики аж вскинулся, заметив, как одна из двух проходивших мимо длинноногих профессионалок едва заметно мне подмигнула:

- Это твоя знакомая?! Все равно, ты точно ей понравился! Давай пригласим этих девушек поужинать!..

Пришлось долго убеждать министра, что когда тебе в «хаммеровском» центре подмигивает длинноногая блондинка, это вовсе не обязательно по причине внезапно вспыхнувшей в ее сердце пламенной и чистой любви.

Так что напрасно мне так старательно подмигивают кремлевские башни.

Но все-таки я буду поглядывать на экран – вдруг Ираду Автандиловну внезапно пробьет на ее сакраментальную прямоэфирноую фразу «Мальчик, иди в жопу!».

Это единственный способ придать смысл предстоящему разговору с премьер-министром.