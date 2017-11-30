К Медведеву сегодня отряжены Первый, Россия, НТВ, РБК и ДОЖДЬ.
Это, типа, башни Кремля мне так подмигивают.
В прекрасные времена, когда даже в самых темных душах особей мужеского полу еще жила вера в бескорыстную любофф, в холле «хаммеровского» центра жизнелюбивый министр из маленькой, но гордой республики аж вскинулся, заметив, как одна из двух проходивших мимо длинноногих профессионалок едва заметно мне подмигнула:
- Это твоя знакомая?! Все равно, ты точно ей понравился! Давай пригласим этих девушек поужинать!..
Пришлось долго убеждать министра, что когда тебе в «хаммеровском» центре подмигивает длинноногая блондинка, это вовсе не обязательно по причине внезапно вспыхнувшей в ее сердце пламенной и чистой любви.
Так что напрасно мне так старательно подмигивают кремлевские башни.
Но все-таки я буду поглядывать на экран – вдруг Ираду Автандиловну внезапно пробьет на ее сакраментальную прямоэфирноую фразу «Мальчик, иди в жопу!».
Это единственный способ придать смысл предстоящему разговору с премьер-министром.
К Медведеву сегодня отряжены…
К Медведеву сегодня отряжены Первый, Россия, НТВ, РБК и ДОЖДЬ.
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