{ 24 ноября 2017 }

Грустно

Рубрики: [Фейсбук]  

Грустно.
У них получилось. Им впору открывать шампанское и подбрасывать чепчики. Они, в отличие от нас, научились пользоваться примерами истории, вовсю ситуативно практикуют сюжеты мифов – наборы модульных ситуаций. Помните, когда посеяв зубы поверженного дракона и получив всходы в виде враждебных воинских полчищь, Геракл, кинул в них камнем, смешал ряды, заставив воинов биться между собой и таким образом благополучно совершил очередной свой подвиг? Так и наши оппоненты – посеяли раздоры среди патриотов и вправе полагать себя гераклами.
Моя любимая Лена Райская, человек удивительной честности, прямоты, с ярко выраженной гражданской позицией, выдала в сети свою субъективную и, на мой взгляд, неверную оценку позиции Захара Прилепина по Советской власти. Захар прислал ответочку. Сообщил о том, что не ждёт ничего хорошего от сериала “Хождение по мукам”, по причине её авторства. Не глядя пришпандорил оценку. А до этого вдрызг рассорились Роман Носиков с Константином Сёминым. По тому же поводу – красные и белые – кто прав, кто виноват.
Помню , как мы снисходительно иронизировали над оппами, не способными к консолидации, рвущими своё электоральное полотно на мелкие кусочки личных симпатий и привязанностей. Чем мы лучше, в чём мудрее?
Самое сложное в мире это простота. А простота в том, что нашей стране выпал уникальный исторический опыт и им бы пользоваться взвешенно и рассудочно. Но… пока всё грустно

Карл Шуман


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