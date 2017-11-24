Концлагеря

Я все о концлагерях – Освенциме, Треблинке, Бухенвальде.

Эта тема меня зацепила. Так как я надеюсь выступить в Бундестаге, то решил ознакомиться подробнее с биографией простых крестьянских парней – надсмотрщиков и палачей.

Вот – Курт Хайнц. Из многодетной семьи. Он не хотел воевать. Он просто и мирно хотел убивать. Чтобы ответки не прилетело.

Но он страдал. Он выдавал дез. растворы пленным, которых загоняли в газовую камеру. А Адольф Бенц вырывал у них золотые коронки. Он был простым стоматологом из мирной семьи – одна мама и бабушка. А Вальтер закачивал газ в камеры. Он тоже был добрым простым парнем.

Когда русские звери ворвались в мирные лагеря, эти простые ребята хотели им объяснить, что они ничего плохого не делали. Это же просто оздоровительные санатории. Лечебное голодание, крио-камеры, йодо-бромные и серные ванны.

А во вторых, зачем на на такой обширной русской земле так много жителей? Им же плохо быть в такой толкучке. Они их немножко уничтожали. Для их же пользы.

Курт Хайнц попал в плен. В нечеловеческие условия. Им не давали хороший добрый немецкий кофе с хлебом и маслом. Они очень страдали. Туалетной бумаги тоже не было.

И почему-то не было того, что было в их подшефном санатории – ни доброго пыхтящего трубами крематория для живых, ни славной газовой камеры, и никто почему-то абажуры не делал из их качественной немецкой кожи. И никто ни им, ни их детям не делал целебных и нужных для омоложения кровопусканий.

Курт Хайнц умер от воспаления легких. Эти русские звери не обеспечили невинного парня антибиотиками.

И он даже не посягал на русскую землю – это потом ему обещали поместье. А так – сидел за колючей проволокой и вкалывал сутками.

И вот я хочу сказать – мы должны это понять. И простить. А мертвых узников – мы спрашивать не станем. Их-то какое дело?