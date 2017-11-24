Про ЛНР и про Коммуниста

В августе 16-го, 7-го числа, ещё в статусе главреда “Военного” оказался в Луганске. Привёз журналы, ну и задача была наладить бесперебойную доставку издания на Донбасс. Пресс-конференция, интервью на местном телеканале, поездка в пункт пересечения на линии разграничения, на передок съездили. Просил принимающих меня товарищей познакомить с военными, кто может рассказать о народной милиции республики. Связали по телефону с замкомандующего ВС ЛНР с позывным “Коммунист”. Виталий Киселёв. Пока телефонно договаривались о встрече – дислокация подразделения Коммунста была в городке Стаханов, пришло известие о теракте. Относительно недалеко от нас, в Луганске рванули машину. Пока не ясно было – кого, но принимающие товарищи рекомендовали поторопиться – путь лежал в Донецк, а в связи с терактом могли перекрыть административную границу между республиками. Стаханов был по дороге. Заехали. Коммунист встретил нас у въезда в город. Пока до него добирались, уже дошла инфа о том, что покушение было на главу республики Плотницкого.

Виталий взялся нас вывезти на дорогу в Донецк, я пересел к нему в машину и мы тронулись. Все разговоры происходили на колёсах. Общались минут 20 по всему спектру: структурные изменения ВС, взаимодействия с братской армией ДНР, общественно-политическая ситуация в Леганске, фронтовая пресса – Коммунист на свои средства издавал окопную газету. Виталий сразу и безоговорочно определился как человек одной общей волны – прямой, жёсткий, без скруглений, но честный и идейный. Зарубились с ним по поводу социализма – он был за реставрацию в полном объёме советского, а я прокладывал тему реформирования, с оглядной на исторические обстоятельства. Виталий жёстко и зло говорил о Плотницком. С его слов выходило, что Луганская администрация бьётся не с Киевом, а исключительно за бюджеты и власть. Я, как сейчас понимаю глуповато, принялся увещевать, мол сначала надо победить в войне, отстроить властные механизмы, а после уже выкатывать претензии к власти и конкретно к Плотницкому. Ссылался на Путина. Если бы наш президент с самых первых шагов натянул вожжи, то не было бы у нас уже теперешнего Верховного, да и страны бы не было… Коммунист ответил хлёстко – сравнил х с пальцем. Это про роль личности в истории. При наличии личности и при её отсутствии. Короче, своё отношение к Коммунисту определил – Человечище. Именно с большой букавы. Концентрация таких людей на Донбассе велика – место силы, переломный пункт истории.

Попрощались с Коммунистом, двинули в Донецк. Ехали долго – пробили колесо, плутали в пригородах.

Следующим утром у тогдашнего министра информации ДНР Елены Никитиной встретился и воочию познакомился с Эдуардом Басуриным. На его машине съездили в Аэропорт. На обратном пути по телефону Басурину пришла некая новость о покушении на Плотницкого. Пересказывать эту новость Басурин не стал, от конкретных моих вопросов по теме уклонился, но из обрывков слов и эмоциональных реакций сделалось понятным отношение руководства ДНР к Плотницкому. Такое же, как и у Коммуниста.

К чему это я так долго? А вот к чему. Тема покушения на Плотницкого совсем через короткое время после поездки на Донбасс настигла меня в Москве. Позвонил мой приятель, имеющий отношение к политическому консалтингу и пиару, и спросил – есть ли у меня интерес к Донбассу. После моего утвердительного ответа сообщил, что существует некая тема. Не у него, а у каких-то его знакомых. Обозначил тему, как денежную. Людям надо артикулировать и раскрутить некую новость. “Тебе позвонят”.

Позвонили. Назвали фамилию человека, который хотел бы переговорить. Тупо пробил фамилию по поисковикам. Получилось, что украинский олигарх, близкий Януковичу. Особенно пикантным оказалось, что олигарх этот в розыске и в Киеве и на Донбассе. Мило, правда?

Встреча состоялась в одной из башен Сити, в переговорной с круговой панорамой Москвы, на каком-то заоблачном этаже. Молодой, лет на десять-пятнадцать моложе меня. Отчётливый украинский выговор. Спросил – кто я, что я. Показал ему мой журнал, представился главредом. Собеседник поинтересовался кого знаю в АП. Ответил кого знаю. Последовало ещё несколько вопросов. “Можете разместить и разогнать одну тему?” – спрашивает, наконец, по существу. Я ответил, что могу, но лишь в том случае, если тема интересна моему изданию. Моё “если” несколько обескуражило. “Да ладно, назовите сумму…” Очень удивился моей незаинтересованности в деньгах. “У меня был свой медийный холдинг в Украине, что вы мне говорите про “не за деньги”. Но перешёл таки к теме. Надо было сообщить граду и миру, что покушение на Плотницкого организовал глава ДНР Александр Захарченко. Опаньки!

Я сообщил собеседнику, что не готов к такому сотрудничеству – конфликт интересов – мои друзья, контактёры в ДНР. Олигарха перекосило. “Ну, если так, то надеюсь, разговор этот останется между нами?” – на прощанье поинтересовался он. Чтобы не осложнять себе выход с высокого этажа я кивнул.

После началась круговерть с удалением меня из “Военного”. Когда сдавал полномочия в информационном пространстве появилось об аресте Коммуниста в связи с тем самым покушением. Кинулся к своему компетентному человеку со всей вышеописанной историей. У Коммуниста, практически, алиби – когда готовят госпереворот не до встречь с журналистами. Всю дорогу из Луганска в Стаханов мы были на связи. Не стану рядиться в тогу суперпсихолога, но кой-какой опыт во взаимоотношениях с людьми имеется. Персонально уверен – ни Коммунист, ни руководство ДНР Плотницкого не взрывали. Думать о том, что для меня играли какой-то спектакль, тоже не получалось. Зачем? Я же не Володя Соловьёв и не с Превого канала кореспондент. Пересказал я свои соображения кому следовало и получил компетентный ответ: “Не леэь туда”.

Сейчас уже не вспомню сколько времени прошло с того разговора, может пара недель, может месяц, и с высокого этажа Сити прежним путём прилетело предложение возглавить пресс службу Плотницкого. Тыщ за 15 у.е. в месяц. Задыхаясь от собственной принципиальности, отклонил.

Больше года уже прошло с тех событий. Коммунисту вкатили 12 лет. Оправдываю себя командой “не лезь”, но самочувствие отвратительное – не сделал чего-то, что могло облегчить его положение. Надеюсь, скоро всё разрешится. Надеюсь…

Кстати, тема номера, в котором про Коммуниста, предательство…