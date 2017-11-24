Стоит ли здесь обсуждать Собачонку? Умная она, не умная, образованная или нет.

Секрет ее – в ее предельной циничности. Это когда нос по ветру – и только ухватить свой кусок.

Я несколько раз пересекался с этой семейкой – хорошего ничего сказать не могу ни о папаше, ни о Нарусовой, ни о мелкой сучке.

Они всегда, как мухоловки держали открытой пасть – чтобы как можно больше ухватить.

В 90-е хватали куски, не успев прожевать. Почистили музеи. А потом лафа кончилась. Нарусовой – для кормления место в Сенате. Из жалости. Лошадь вынуждена была зарабатывать скорбные копейки.

И здесь речь не идет – о ее ПОЗИЦИИ, о ее ИДЕЕ.

Речь об одном – кто будет держать либерастский “общак”. Через кого пойдут госдеповские и европейские миллионы.

Если выпрыгнет в 2 процента поддержки – то через нее. Навальный рыдает в сторонке. Отсюда и ее лексика. Ей в методичке набросали, что понравится на Западе.

Ничего личного. Только бизнес. Как у них у всех – торговля мерзостью. Кто мерзее. И жаднее.