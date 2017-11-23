Плохо кончится, родные

О, “Московский комсомолец”, оказывается, тоже.

Само собой, те, кто выступает против реваншизма в Бундестаге, они те самые фашисты и есть. Подзаголовок у статьи именно такой “На воре и шапка горит”.

В СССР-то мы пели “дружба-фройншафт”. Мы ухаживали за ветеранами, но дружили с немцами из ГДР. Да и с немцами из ФРГ дружили.

“Что же случилось с нами, если антивоенная речь паренька из Нового Уренгоя вызвала такой дичайший всплеск негодования?” – спрашивает читателя Ирина Селиверстова. Так и вижу, как она робко утирает розовую слюнку. “Вы звери, господа, что же с вами случилось”.

А я расскажу, что.

С нами случился распад страны.

С нами случились русские, которых резали в Чечне.

С нами случились гибнущие восемнадцатилетние солдаты, которых называли на центральных каналах “федералами”, а не детьми.

С нами случились плакаты “Не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки”.

С нами случилась Югославия.

С нами случились марши ветеранов СС в Прибалтике.

С нами случились девяностые, когда пособия на детей не платили, в холодильнике было пусто, а мы должны были объяснять детям, почему не можем купить им гроздь винограда.

С нами случилась Грузия, и наши убитые миротворцы с нами случились.

С нами случились базы НАТО у наших границ.

С нами случился ТУ-154, подбитый из комплекса, который наши родители сделали, чтобы нас защищать, и слова президента Украины, что в этом нет никакой трагедии.

С нами случилось “Эхо Москвы”, на котором нас называют анчоусами и быдлом.

С нами случилась Украина, бандеровские марши с факелами, вопли “москоляку на гиляку”.

С нами случились мертвые дети Донбасса.

С нами случились наши друзья и ровесники, некоторые из которых погибли, защищая Донецк, а другие просто умерли от инфаркта в больницах Ростова-на-Дону, потому что погибли первые.

С нами случился Обама, который поставил нас между ИГИЛ и эболой.

С нами случилась сытая морда Сытина, который написал, что русофобия должна стать официальной политикой любой цивилизованной страны.

С нами случились санкции, которые ввела в том числе и Германия.

С нами случился пересмотр истории, и “Сталин хуже Гитлера”.

С нами случились наши родители, которые ушли слишком рано, и наши родственники, которые из начальников цехов превратились в девяностые в гардеробщиков и продавцов автодеталей на барахолке.

С нами случились вы, такие паточные и розовенькие.

Много чего случилось. Столько, что таких риторических вопросов лучше не задавать. “Плохо кончится, родные”©.