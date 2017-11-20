{ 20 ноября 2017 }

Мальчик из Уренгоя

Рубрики: [Фейсбук]  

Мальчика из Уренгоя надо срочно познакомить с девочкой, что стояла на Майдане с плакатом «Хочу в ЕС и кружевные трусики!» или с Настей Дмитрук – отличный женишок для этих девиц! Парочка выйдет на загляденье! А вообще мальчик не виноват – он просто продукт реформированной системы российского образования, плод ЕГЭ и результат бездумного либерализма. Таких мальчиков в России уже выросли миллионы, но просто они пока еще не смогли громко заявить о себе. Всё самое страшное впереди. Ужас только начинается. Через пару лет сегодняшний лепет в Бундестаге покажется вам цветочками…

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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