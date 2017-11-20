Мальчик из Уренгоя

Мальчика из Уренгоя надо срочно познакомить с девочкой, что стояла на Майдане с плакатом «Хочу в ЕС и кружевные трусики!» или с Настей Дмитрук – отличный женишок для этих девиц! Парочка выйдет на загляденье! А вообще мальчик не виноват – он просто продукт реформированной системы российского образования, плод ЕГЭ и результат бездумного либерализма. Таких мальчиков в России уже выросли миллионы, но просто они пока еще не смогли громко заявить о себе. Всё самое страшное впереди. Ужас только начинается. Через пару лет сегодняшний лепет в Бундестаге покажется вам цветочками…