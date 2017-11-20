{ 20 ноября 2017 }

Коля Десятниченко

Рубрики: [Фейсбук]  

Вослед за мальчиком Колей из Нового Уренгоя осталось разве что еврейским детям покаяться за муки, которые причинили их прадеды украинским полицаям, когда несчастным карателям пришлось работать, не покладая рук, превозмогая душевные терзания от нелицеприятного зрелища! А вообще-то, спрашивать надо не с Коли, а с его родителей и учителей! Уверен, что Коля Десятниченко (кстати, не надо привязываться к его украинской фамилии, у нас полстраны с украинскими фамилиями) никогда не читал ни Бориса Васильева, ни Илью Эренбурга, никогда не смотрел “Был месяц май” Марлена Хуциева или “Иди и смотри” Элема Климова. И вряд ли слышал строки из песни Владимира Высоцкого:
Если путь прорубая отцовским мечом
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал что почем, —
Значит, нужные книги ты в детстве читал!

Александр Вулых


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