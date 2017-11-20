Коля Десятниченко

В секции классического кино 68-го Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном берегу Франции с 13 по 24 мая 2015 года, будет показана комедия Элема Климова “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен”. Фильм, отметивший в прошлом году полувековой юбилей, [Читать...]

В минувшую пятницу в столичном клубе Б2 выступил редкий гость – Никодай Носков. Носкова с уверенностью можно назвать лириком, обладателем сильного голоса, который хочется слушать и обращать внимание на тонкости в исполнении. Но можно ли в полной мере [Читать...]