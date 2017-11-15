Фейсбук уникальный инструмент для притяжения ненависти. Вы хотите презрения и злобы, крови по стенам, кишки на заборе, дети сироты, менты, зона, расстрел? Это сюда.

Причем сделать это проще простого. Добра не будет.

Предположим, встречаетесь вы с товарищем. Рады друг другу, хуе-мое, садитесь выпить чашечку какао или блю, не побоюсь этого слова, кюрасао, рассказать о своем бытие тяжком.

И вот в процессе беседы проскальзывает, что вы не любите котов. Ну, бывает же такое? Ну, вот.

Он так укоризненно покачает головой, мол, это ты, братец вовсем зря, но потом вы поржете и все забудется. Потому что разговор пойдет на другую тему. Про баб, наркотики и рок-н-ролл.

В фейсбуке не так. Напишите вы, что не любите котов. Ну, имеете же вы право это написать? Так вот. будьте уверены, что найдется десяток людей, которые не смотря на все твои благодетели, о которых понятия не имеют, начнут тебя проклинать, хаять, ненавидеть, банить и презирать. Потому что вы для них не тот самый парень, который любит детей, маму, пишет стихи, помогает ближним или круто поет и танцует, а тот самый гондон, который не любит котов! О всех ваших плюсах они и не догадываются и ржать с вами за чашкой какао не собираются. Вы гондон, который не любит котов! Это все, что о вас надо знать! Запомните это и будьте прокляты! И тут же выяснится страшное. И что пися у вас всего три сантиметра и не стоит, и что бабы тебе не дают, и что ты бицевский маньяк, насильник, убийца и расчленитель, и как земля таких носит, и что лучше бы вообще не родились, скот, тварь, мразь.

Про кисок я написал для примера, не спешите меня казнить. Потому что если бы я написал тоже самое про собачек, то меня бы нашли, выкололи глаза, облили бензином, сожгли, обосцали и закопали полученный продукт в яме с говном. И все это ради любви к собачкам. Потому что нехуй их не любить.

Совершенное важно о чем вы напишите. О том, что вам не нравится, скажем, ананасы. Или вы не любите китайский язык. Или к Путину/Обаме/Трампу/Порошенко/Ким Чен Ыну относитесь как-то не так, как всем хотелось бы. Или Гребенщиков для вас говно, или “Игра Престолов” для вас хуйня, или брюнетки для вас лучше блондинок, или креститесь вы двумя перстами, или Есенина не хотите читать, или на шоу “Голос” плевать хотели, или Крым с Донбассом для вас как-то не очень, или Кастро для вас не Фидель, а Задорнов вам не Кобзон. Не важно. Это, поверьте, абсолютно, не важно.

В любом случае вы будете кем-то заклеймлены позором, кто-то начнет кидать кизяк в вашу аватарку, и кто-то вас обязательно проклянет.

Поэтому, чтобы не привлечь ненависти, постите котиков. Хотя нет, не постите, потому что вас проклянет тот, кто котиков не любит.