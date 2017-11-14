Тех, которые до пены раздражают всех. Дети состоятельных родителей. Родившиеся с золотой ложкой во рту.

А мне их бесконечно жаль. Потому как более тяжелого детства представить сложно. Им нечего хотеть. Им не к чему стремиться. Ребенок – без желаний. Без эмоций. Оказывается, самое страшное – это пресыщение.

Отсюда все эти мары багдасарян, которые вот таким образом разнообразят жизнь.

Знавал я юного отрока, который в крабах копался, икру черную выплевывал..

Отправили в летний лагерь – военизированный.. И родители первый раз увидели, как у их чадо блестят глаза.. Когда с кросса возвращался – потный, с амуницией. И наворачивал пшенную кашу с жареным луком..

О чем я? О том, что счастье не в том, чтобы все было. А в том, как ни странно, чтобы НЕ БЫЛО.

И это не только о материальном благополучии. О любви – пресыщенность и доступность никогда не высечет искру настоящей любви.. О добре – на добро не способен тот, кто не знал зла.. и т.д.

Так что эти бедные мажоры – жертвы своих счастливых успешных родителей. За что их ненавидеть?