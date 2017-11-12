Возвращение Крыма развело меня с близкими друзьями. Не меня единственного, у некоторых семьи распались. Но не об этом. Есть обстоятельства, которые случаются потому, что должны. И вот, по прошествии трёх лет пересеклись с человеком, с которым прежняя дружба носила признаки родственности. Выпили по рюмке, закусили хинкали, слово за слово… «А тебе не тоскливо в новом окружении?», спрашивает. И напоминает имена былых наших общих. Все кого упомянул, поголовно, парни талантливые, образованные, бойкие на язык шутники и балагуры.
Как ему надо было ответить, чтоб не обидеть? Ответил честно – сначала, да, было одиноко и тоскливо. Прикипел за годы в людям. Но шутники и балагуры довольно равномерно распределены по стране, без жёсткой привязки к политическим лагерям. Дурная привычка общаться с умными побудила искать других, вместо выбывших. Земная природа пустоты не любит, и нашёл… Грех жаловаться. Оказалось можно общаться и без истошных споров на темы школьного обществоведения. Дружба уже не такая распашная, как была с прежними, но и я уже другой. Нормально.
Прежние в спорах часто пеняли, мол поддерживаемая мной политика страны рассорила Россию с цивилизованными странами и среди новых партнёров часто упоминались КНДР и Иран. Ну да. А ещё Сирия, Китай… Вон и с Израилем отношения кое-как наладились. Если кто-то не хочет с тобой дружить, то всегда найдутся другие, которые хотят. И новые друзья заменят старых и в личностных дружбах и в отношениях между странами. Будет немного грустно о потерянных друзьях, но жизнь, заботы и быт непременно компенсируют потери.
Дружба это усилия. И настоящей дружба бывает, когда усилия взаимны.
Дружба это усилия
Возвращение Крыма развело меня с близкими друзьями. Не меня единственного, у некоторых семьи распались. Но не об этом. Есть обстоятельства, которые случаются потому, что должны. И вот, по прошествии трёх лет пересеклись с человеком, с которым прежняя дружба носила признаки родственности. Выпили по рюмке, закусили хинкали, слово за слово… «А тебе не тоскливо в новом окружении?», спрашивает. И напоминает имена былых наших общих. Все кого упомянул, поголовно, парни талантливые, образованные, бойкие на язык шутники и балагуры.
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