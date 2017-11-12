Дружба это усилия

К середине 80-х советские люди уже до такой степени обожрались «дружбы народов», что с облегчением вздохнули, когда она, наконец, закончилась. Все эти дни союзных республик, обязательные ансамбли песни и пляски в тюбетейках и с кинжалами. Этническая эстрада типа [Читать...]

На днях в Москве состоялось вручение литературных премий журнала “Дружба народов”. Учреждение, присуждение и вручение всевозможных литературных премий стало неотъемлемой приметой российской литературной и окололитературной жизни. В целесообразности подобного разнообразия можно было бы усомниться, если бы с помощью [Читать...]

Из смешанных творческих союзов, исполняющих песни на российской сцене (Маша Распутина и Филипп Киркоров, Татьяна Овсиенко и Виктор Салтыков, Валерия и Стас Пьеха) особое место занимают, конечно, Николай Басков с Таисией Повалий. А все дело в том, что [Читать...]