«Убийство в Восточном экспрессе»: Постоянное покачивание

Вся соль детективных историй заключается в разгадке тайны. Но что делать, когда разгадка уже больше полувека является общественным достоянием? Есть два пути: переложить историю на современный лад, как это сделал Рэйф Файнс с «Кориоланом» и Баз Лурман с «Ромео и Джульеттой» (да, это не детективы, но тоже выученные наизусть сюжеты) или попытаться пересказать её для новой аудитории, которая роман Агаты Кристи даже в руки не брала. Режиссёр-интеллектуал, театрал, актёр Кеннет Брана пошёл по второму пути, собрав целый поезд узнаваемых лиц первой величины, чтобы привлечь внимание всех и сразу. Даже официальные трейлеры зачем-то приправил неуместной, но дико популярной, раскрученной и приставучей песней Imagine Dragons. Увлёкшись превращением элегантной детективной истории в попсовую поездку с красивыми пейзажами за окном, Брана так и не сумел разгадать главную загадку кинематографа – как снять хороший фильм.

Режиссёр с первых же минут даёт понять, что его версия истории не будет точь-в-точь копировать оригинал, поскольку «Убийство в Восточном экспрессе» начинается с иерусалимского пролога. Эркюлю Пуаро (его играет сам Брана), прежде чем сесть в отбывающий из Стамбула поезд до Лондона, необходимо раскрыть ещё одно дельце, в которое вовлечены имам, священник и рабби. Все трое обвиняются инспектором в краже священной реликвии. Пуаро идёт к Стене Плача, перед этим случайно, а потом повторно второй ногой наступая в немаленькую кучу помёта какого-то животного (зачем режиссёр делает акцент на этой сцене – непонятно, особенно, когда в следующей обувь детектива абсолютно чистая). Окружённый толпой зевак, Эркюль публично разгадывает тайну. Цель сего пролога также неясна. Либо представить Пуаро в действии новой аудитории, либо наглядно продемонстрировать, почему полфильма спустя именно он сам себя будет называть «величайшим детективном в мире». Так или иначе, своей режиссурой Брана испортил весь детективный элемент пролога: он во флэшбеке, рассказывая о деле закадровым голосом с фирменным французском акцентом, показал вместе с тремя подозреваемыми лишь одного полицейского. Даже не самый падкий на загадки зритель сможет догадаться, кто виновен, если не те трое. В итоге, как разминка дедуктивных способностей, пролог получился совсем неубедительный, а единственная логичная связь с дальнейшими событиями заключается в том, что именно из-за событий в Иерусалиме, наш сыщик якобы смертельно устал и не перестаёт напоминать об этом зрителю до самых финальных титров.

Но перейдём к главному блюду – убийству в поезде. Под подозрением абсолютно все, исключая, пожалуй, только усы Пуаро, которые здесь достойны отдельного упоминания в перечне персонажей. Убитого гангстера по имени Эдвард Рэтчетт играет Джонни Депп, и прикончить Деппа ещё в начале фильма, надо сказать, решение смелое. И умное. Актёр хорошо держится в образе, ему не нужно раскрытие персонажа, поскольку этим займётся Пуаро после его смерти. Секретаря Рэтчетта, Гектора МакКуина, изображает Джош Гад, его персонаж постоянно нервничает и склонен к излишествам. Лакея гангстера, вежливого англичанина Эдварда Мастермана, играет Дерек Джекоби. Моментально выделяется среди всех пассажиров частый типаж Агаты Кристи, так называемая «охотница на мужчин» Каролина Хаббард в исполнении роскошной Мишель Пфайффер. Шведка Грета Ольсен из романа превратилась в испанскую миссионерку Пилар Эстравадос (Пенелопа Круз в одной из своих самых блеклых ролей). Небольшим сюрпризом становится профессор Герхард Хардман, чьё высокомерие и нацистские принципы поначалу вызывают отвращение, но у Уиллема Дефо есть талант превращать непривлекательных людей в привлекательных. Граф (наш Сергей Полунин) и графиня (не наша Люси Бойнтон) олицетворяют синоним серости и избыточной драматичности. Легендарная Джуди Денч откровенно наслаждается от всей души в роли деспотичной, высокомерной и брезгливой княгини Наталии Драгомировой. У неё есть горничная – Хильдегарда Шмидт (Оливия Колман совершенно теряется). Шагом к новому поколению можно назвать кастинг молодой звезды Дэйзи Ридли на роль гувернантки и превращение доктора греческого происхождения в афроамериканца (Лесли Одом младший). Также в кинопьесе принимают участие: Том Бэйтман в партии директора поезда, Марван Канзари – проводник и Мануэль Гарсия-Рулфо в качестве нового персонажа истории – миллионера автомобильного бизнеса, который почему-то работает прислугой в поезде.

Кеннет Брана вместе со сценаристом Майклом Грином пропитали кино романтикой того времени. Изысканные наряды, причёски, детально проработанный поезд, которые мчится из привлекательного вечернего Стамбула через живописные поля и заснеженные горы. Но как только экспресс сходит с рельс и останавливается, останавливается и весь фильм. Трудно было предположить режиссёру с каким из актёров он может прогадать, ибо при таком количестве звёзд кто-то всегда выходит на первый план, а кто-то остаётся в тени. Но никто абсолютно не ожидал, что главным промахом кастинга станет сам Кеннет Брана в роли Пуаро. Во-первых, сам персонаж не вызывает никакой симпатии. Не позволяют его напыщенные, пафосные фразы и нескрываемое самолюбие, постоянно демонстрируемые им по ходу фильма. Во-вторых, Брана постоянно перетягивает на себя одеяло, подводя повествование не под расследование убийства, а под Пуаро и его моральные дилеммы. От этого вторая часть «Восточного экспересса» становится неумолимо скучным и безрадостным действием. Зрителю просто нечем себя занять: заместо того, чтобы постоянно строить догадки у себя в голове о возможном убийце, анализировать показания пассажиров и найденные улики, приходится наблюдать за тем, как Брана в очередной раз включил Шекспира. Взамен увлекательного детективного расследования, мы получаем исследование скорби, потери, мести и сложного клубка отношений и человеческой души.

В 1974 году вышла классическая экранизация «Убийства в Восточном экспрессе» от режиссёра Сидни Люмета. Естественно, она лучше нынешней, но дело даже не в снобистском «тогда всё было лучше». Расследование в фильме Люмета проходило в одном единственном вагоне, где были заперты все подозреваемые, что генерировало камерную обстановку. У Браны пассажиры не просто спокойно гуляют по всему составу, они даже выходят на улицу, устраивают чаепитие на снегу. Порой это достигает нелепости. В одной сцене главным подозреваемым становится секретарь (там каждый по очереди становится главным, так что это никакой не спойлер), поскольку на рукаве найденной формы проводника найдены следы спиртного. Связь прямая: алкоголем увлекается только один из пассажиров. Но вот вам пример, когда персонажи в сценарии совершенно не подходят под актёров – нам показывают стройную форму, а если вы вспомните габариты Джоша Гада, то тут не нужно быть «величайшим детективом в мире», чтобы понять, что нынешний секретарь в этот костюм попросту не влезет физически. Но это одна беда, вторая – это то, что данный персонаж ещё решил сбежать с поезда, застрявшего посреди ничего. У Люмета, и даже у Кристи такие глупости попросту не могли иметь место.

Брана не спешит разыгрывать убийство. В фильме есть совершенно роскошная сцена, снятая одним длиннейшим дублем, когда Эркюль не спеша проходит по переполненному вокзалу и заходит в Восточный экспресс, попутно встречая и взаимодействуя со всеми членами экипажа, будущими подозреваемыми. Режиссёр бережно показывает поезд и его персонал, который заботится о каждом шаге любого пассажира. Проверяет, удобно ли всем, не нужно ли чего. Но когда поезд сходит с рельс, люди собираются в общем вагоне, и никто даже не интересуется, вдруг кто-то ушибся или ещё что случилось. Пуаро, например, вообще головой вперёд вылетел из своего купе. Пассажиры сидят вместе, беседуют какое-то время, и ни персонал, ни верный секретарь с лакеем не замечают, что кого-то среди них нет. Можно сказать, даже самой харизматичной личности. В итоге труп обнаруживают, только когда Рэтчетту несут завтрак. У Люмета нет ни долгой демонстрации чуткости обслуги в экспрессе, ни собрания якобы пострадавших в общем вагоне. У него всё чётко: убийство, завал снегом, обнаружение трупа. И этот подход правильный, он логичный и последовательный.

Версия 1974 года и 2017 также разительно отличается в изображении Эркюля Пуаро. У Люмета героя Альберта Финни совершенно незаметно до поры до времени. Более того, до самого убийства он мало появляется на экране, однако постоянно чувствуется его незримое присутствие. Мы буквально в воздухе ощущаем то, как окружающие его не воспринимают всерьёз. Бране такой подход, по-видимому, показался сложным по отношению к молодой аудитории, поэтому показать, то, как Пуаро недооценивают, он решил через глупейшие шутки с коверканьем имени бельгийского сыщика и гигантские, пугающие усы, у которых есть свои усы. Финни создал образ умного, сдержанного и по большей части серьёзного детектива, который знает, когда нужно повысить голос и куда нужно надавить при допросе. У Браны Пуаро лишён всякой индивидуальности, его версия ― странный микс из Шерлока Холмса и мистера Бина. Он работает по принципу «больше клоунады, меньше дедукции». Если ещё в начале его умозаключения показаны обоснованными, когда Пуаро знакомится на пароме с героиней Ридли, догадавшись, что она гувернантка (по мелу на рукаве и атласам в сумке) и направляется в Стамбул (по билету из той же сумочки). То затем все его догадки не подкреплены никаким доказательствами, мы должны верить на слово, да и все герои почему-то верят на слово, и никто даже не спрашивает, откуда Эркюль догадался о том или об этом. У Люмета каждый, даже обличительный, довод не оставался без ответа со стороны подозреваемого. У Браны опять же – всё крутится вокруг его персонажа, а не самой истории.

Майкл Грин за этот год отметился сценаристом к «Логану», «Американским богам», «Чужому: Завет» и «Бегущему по лезвию 2049», но лишь с написанием скрипта к данному фильму ему никто не помогал. Результат на лицо: сценарий ― слабейшая часть фильма. Залог любого детектива в логическом мышлении. А здесь и мышление вязкое, и логики происходящему часто не хватает. «Убийство в Восточном экспрессе» ― это красивая и излишне вычурная ярмарка тщеславия Кеннета Браны, который в очередной раз променял структурированное детективное расследование на шекспировские страсти. Однако приятное послевкусие фильм всё-таки оставляет, спасибо сладкому, лиричному голосу Мишель Пфайффер, исполняющую песню Never Forget во время финальных титров. И вот в чём вся ирония: действительно, чтобы запомнить такое кино, нужно постараться.