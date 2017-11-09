Почему украинский вопрос актуален?

Почему украинский вопрос по-прежнему актуален и приходится о нём постоянно писать?
Потому что дело не в самой Украине, а уже в наших с вами политиках. Депутатах и сенаторах. Это они его актуализируют бесконечно.
Депутат Калашников стоит в студии канала “Россия 1″ и доказывает украинцам, что им невыгодно разрывать с нами дипломатические отношения. Его выбирали украинцы? Какая мне разница, что им выгодно, а что нет? Плевать на них. Это мне депутат Калашников должен доказывать, что выгодно или невыгодно нам. На что мы можем повлиять, а на что не можем.
Коммунисты в этом отношении натурально задрали. Они любят говорить, что было сделано ими хорошего. Ладно. Но вот национальный вопрос – это же катастрофа. Это провал. Всё, что сегодня происходит с Украиной, с Грузией и проч., – все это корнями уходит в национальную политику большевиков. Ой, Хрущев Крым отдал. А кто был Хрущев? А? Не коммунист ли? Не генсек ли?
Они, понимаешь, развращали целые народы целый практически век, и на голубом глазу продолжают это делать. Украинский народ не отвечает за действия своей паскудной власти. А кто отвечает тогда? Кто выбирал Порошенко? Кто скакал на майданах, кто во всех опросах валит всё на Россию – это “отдельные представители” или всё-таки подавляющее большинство?
И чего думают украинцы в итоге? А ничего. Если станет всё совсем плохо, то будет легко переобуться в прыжке, и Ванька опять возьмет на содержание.
Меня лично это страшно раздражает.
Не знаю, у меня цифр в руках нет. Может, я одна такая, чего на меня внимания обращать.
А если я не одна такая? Если нас таких много? У вас-то там цифры есть? Или у вас, как и в Советском Союзе, нацики по окраинам – свет в окошке, а на граждан России положить можно с прибором? Ну так может это и не Горбачев во всем виноват, а в консерватории что-то следовало поправить?
Это серьезные политические вещи. У нас выборы президента на носу, четыре месяца осталось.