Почему украинский вопрос актуален?

Почему украинский вопрос по-прежнему актуален и приходится о нём постоянно писать?

Потому что дело не в самой Украине, а уже в наших с вами политиках. Депутатах и сенаторах. Это они его актуализируют бесконечно.

Депутат Калашников стоит в студии канала “Россия 1″ и доказывает украинцам, что им невыгодно разрывать с нами дипломатические отношения. Его выбирали украинцы? Какая мне разница, что им выгодно, а что нет? Плевать на них. Это мне депутат Калашников должен доказывать, что выгодно или невыгодно нам. На что мы можем повлиять, а на что не можем.