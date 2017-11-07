Этот день памятен. Помимо красного дня календаря, который сопровождал меня с детства, обрывки воспоминаний выдают стояние в наряде, на тумбочке в карантине Дивизиона обеспечения учебного процесса при СВЗРКУ в 78-м, драку, которую затеяли в 79-м в курском баре “Янтарь”. Я свалил из армии по поддельному командировочному предписанию – принёс в строевой отдел сляпанное на коленке письмо на бланке Смоленского “Спартака”, с просьбой откомандировать в распоряжение облсовета для прохождения учебно-тренировочных сборов и участия в соревнованиях, получил командировочное предписание, а сам уехал в родной город. Пьянствовать и морально разлагаться. С последним получилось не очень, а вот пьянство удалось. В нашем баре отмечали праздник Революции главшпаны города. Вовся и Нара. Тогда они ещё не посорились и помню, перед самой дракой наперегонки путали официантку, не позволяя друг другу заплатить за стол. Тогда наши криминальные вожди уже плотно подсели на “пиво” и “уголёк”, зарабатывали какие-то баснословные деньжища и платить за всё сделалось действием козырным.

С чего началось и с кем, уже не помню, но драка была, как в кавбойских фильмах – с летающими стульями и валяющимися людьми.

Помню, в меня прилетело пару раз, но слегка и по туловищу. Но, не смотря на собственную утлость – бились с обеих строн могучие мужики, я себя тоже показал…

Праздновали мы тогда. Не особо вникая в предмет, но ощущение празднования было. Это не смотря на практикуемую блатную этику и соответсвующую ей нелюбовь к ментам и власти в целом.

Сейчас, пусть и запоздало, но начинаю понимать значение того исторического события. Не драки, а Годовщины Октября.

Было общество. Кривоватое, с противоречивыми субкультурами, но было. И даже у блатных наблюдалось уважение к Системе. Силу уважать не западло.

Сейчас смотрю по Первому трансляцию Торжественнрого марша на Красной площади. Много поменялось с конца 70-х. Сегодня власть не любят не блатные, а наша интеллигенция. Тогда любили, а сейчас нет…

Но под звуки марша “Втавай страна огромная” у меня мурашки и дух захватывает.

Уровень акции, в угоду интеллигенции, приопустили – уже не парад, а торжественный марш… Но всё будет. Будет следующий виток истории и будут ещё победы.

С Праздником, товарищи!)))