Поклонская

Наталье Поклонской не хватает яркой визуализации. Я бы предложил ей такой сценарий.
Москва. Начало зимы. По Садовому кольцу идёт миллионный Русский марш.
Впереди несут огромный образ Святого Страстотерпца Государя, украшенный белыми розами, которые спецбортом доставили поутру из Кении православные олигархи из выкрестов.
Следом несут древние потемневшего золотого шитья хоругви.
У хоругвеносцев лица пунцовые от натуги с бешеными навыкате глазами. Страшные аки звери…
Матушка Наталья Владимировна едет в маленьком возке обтянутом кожей. Возок несут на плечах шестеро дюжих молодцов, с русыми вихрами и голубоглазых. Они несмотря на мороз в белых рубашках с распахнутым воротом. Смотрят весело.
За возком до горизонта – люди русские. Их – сила несметная…
Вот идут колонны бородатых мужиков в черных кафтанах и юфтевых кованых сапогах. На лацканах – серебряные значки в виде серебряного топора. Это – рядовые.
Правофланговыми идут десятники. У них свои знаки отличия – серебряные наборные пояски.
Сотников видно издалека. Они тоже в черных кафтанах, но под ними – красные шелковые рубахи навыпуск.
За мужиками идут замужние женщины и девицы. Все в красных пасхальных платках и собольих душегрейках шитых золотом. Они ведут детишек.
Детишки все белом, словно ангелы, русоволосые херувимы. Они несут букеты ромашек и поют что-то из Жанны Бичевской.
Следом уже просто люди. Обыватели, горожане, делегаты ото всех волостей и губерний, делегаты инородческих провинций в праздничных халатах и чекменях с серебряными газырями.
По бокам колонну охраняют дружинники – лютые мужики в кожаных куртках, на спинах которых вышиты пёсьи головы. Если вдруг в толпе зрителей найдется какой зубоскал-провокатор, дружинники его сразу вытаскивают на мостовую и лупят кулачищами со всей дури по голове пока из того дух вон.
Все колонны соединяются у Храма Христа Спасителя, где после непродолжительного молебна выборные постановляют созвать Всерусский Собор, выборные делегаты которого изберут из наидостойнейших людей нового русского царя.
По всей Москве летит праздничный благовест. Люди кричат ура. Группы энтузиастов то здесь то там начинают петь “Боже, Царя храни”, снова кричат ура. Рестораторы бесплатно поят народ водкой и богемским пивом.
Дым от горящего американского посольства стелется по Москва-реке…
Поклонская
Наталье Поклонской не хватает яркой визуализации. Я бы предложил ей такой сценарий.
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