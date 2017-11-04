Родина для эмигрантов – как старая сварливая мать, которую пришлось сдать в дом престарелых.

Вроде бы все правильно – «нужно дальше жить», «ей там будет лучше» и все такое. Но ссадина от совершенной гадости все равно не заживает.

Вот и приходится рассказывать соседям и знакомым, какая она всегда была сука и не давала тебе жить…