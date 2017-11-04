Родина для эмигрантов – как старая сварливая мать, которую пришлось сдать в дом престарелых.
Вроде бы все правильно – «нужно дальше жить», «ей там будет лучше» и все такое. Но ссадина от совершенной гадости все равно не заживает.
Вот и приходится рассказывать соседям и знакомым, какая она всегда была сука и не давала тебе жить…
{ 4 ноября 2017 }
Родина
Родина для эмигрантов – как старая сварливая мать, которую пришлось сдать в дом престарелых.
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