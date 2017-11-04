Я думаю, что пресловутая русская тоска, русская мечтательность и вся вот эта достоевщина – это дикое и необъяснимое желание вдруг взять и все к чертям сжечь. Или в лайтовой версии – пропить и прогулять с цыганами и Настасьей Филлиповной.
Это не дурь и не дикость. На такой поступок способен только человек, что называется, “чувствующий”. Просто это такая стихийная попытка преодоления мирской рутины и скуки. Чтобы вырваться из-под свинцовых глыб жизненных обстоятельств и обязательств. Остаться голым, нищим, свободным…
Русская тоска
Я думаю, что пресловутая русская тоска, русская мечтательность и вся вот эта достоевщина – это дикое и необъяснимое желание вдруг взять и все к чертям сжечь. Или в лайтовой версии – пропить и прогулять с цыганами и Настасьей Филлиповной.
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