Русская тоска

Теперь уже ясно, что единственное, чего добилась “русская революция декабря 2011 года” – это резкого ужесточения правил игры в самых разных пространствах нашей жизни. Было не очень. Стало намного хуже. “Результат”. Но это потому, что революция была неудачная. [Читать...]

(Навстречу гэкачепистскому процессу) Для начала небольшой сюжетик. В Гамбурге руководить органами безопасности назначили некоего NN. Местные “зеленые” раскопали кое-что из его деятельности и возопили: он был следователем СС, он отправлял в концлагеря антифашистов! Бундестаг произвел расследование и представил [Читать...]

Очень характерная деталь, разделяющая русскую культуру и – “какую-то другую”. Вот, например, случилось что-то в Америке. Наводнение, ураган, массовый расстрел. На ТВ выступает, допустим, шериф. И он – говорит своими собственными словами. “О, я как раз ехал из [Читать...]