{ 4 ноября 2017 }

Русская тоска

Рубрики: [Фейсбук]  

Я думаю, что пресловутая русская тоска, русская мечтательность и вся вот эта достоевщина – это дикое и необъяснимое желание вдруг взять и все к чертям сжечь. Или в лайтовой версии – пропить и прогулять с цыганами и Настасьей Филлиповной.
Это не дурь и не дикость. На такой поступок способен только человек, что называется, “чувствующий”. Просто это такая стихийная попытка преодоления мирской рутины и скуки. Чтобы вырваться из-под свинцовых глыб жизненных обстоятельств и обязательств. Остаться голым, нищим, свободным…

Сергей Ключенков


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