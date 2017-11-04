Чувство самоиронии напрямую зависит от интеллекта. Чем выше интеллект, тем больше шансов на то, что человек не станет бить себя в грудь подкованным копытом по поводу того, что он пензенец, а не пензюк, и что надо говорить “в Украине”, а не «на Украине», и что Беларусь этотвам не Белоруссия, хотя Немеччина почему-то не превратилась в Дойчланд. Это же касается всех “великороссов”, чтящих свою миссию Третьего Рима и грозящихся дать пизды всему миру при помощи десанта и газовой трубы. Это же касается и бывших наших граждан, эмигрантов всех волн, которые считают, что факт их обитания где-нибудь в Алабаме или Подоле делает из них сверхчеловека по сравнению к тем, кто остался в милых березовых ебенях.
Комплексы разъедают самосознание, и вот уже человек близок к тому, чтобы залупиться на ближайший столб по поводу, хуле ты тут стоишь, хуле ты не так родину любишь, хули ты вообще дышишь.
Чувство юмора сродни влюбленности. Если она есть, то ты и цветы с клумбы спиздишь, и романс споешь под окном и вообще любить будешь жарко и в десна.
А если ее нет, то и человек не интересен и даже раздражает.
Тут часто спорят кто лучше, блондинки или брюнетки, худые или пышки. Херня это все.
Нет самоиронии и чувства юмора, вас не спасет ни фитнесс, ни новая прическа от какого-нибудь стилиста-гея, ни крутая тачка. Ничего не спасет. Ничего.
Чувство самоиронии напрямую зависит от интеллекта
Чувство самоиронии напрямую зависит от интеллекта. Чем выше интеллект, тем больше шансов на то, что человек не станет бить себя в грудь подкованным копытом по поводу того, что он пензенец, а не пензюк, и что надо говорить “в Украине”, а не «на Украине», и что Беларусь этотвам не Белоруссия, хотя Немеччина почему-то не превратилась в Дойчланд. Это же касается всех “великороссов”, чтящих свою миссию Третьего Рима и грозящихся дать пизды всему миру при помощи десанта и газовой трубы. Это же касается и бывших наших граждан, эмигрантов всех волн, которые считают, что факт их обитания где-нибудь в Алабаме или Подоле делает из них сверхчеловека по сравнению к тем, кто остался в милых березовых ебенях.
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