Чувство самоиронии напрямую зависит от интеллекта. Чем выше интеллект, тем больше шансов на то, что человек не станет бить себя в грудь подкованным копытом по поводу того, что он пензенец, а не пензюк, и что надо говорить “в Украине”, а не «на Украине», и что Беларусь этотвам не Белоруссия, хотя Немеччина почему-то не превратилась в Дойчланд. Это же касается всех “великороссов”, чтящих свою миссию Третьего Рима и грозящихся дать пизды всему миру при помощи десанта и газовой трубы. Это же касается и бывших наших граждан, эмигрантов всех волн, которые считают, что факт их обитания где-нибудь в Алабаме или Подоле делает из них сверхчеловека по сравнению к тем, кто остался в милых березовых ебенях.

Комплексы разъедают самосознание, и вот уже человек близок к тому, чтобы залупиться на ближайший столб по поводу, хуле ты тут стоишь, хуле ты не так родину любишь, хули ты вообще дышишь.

Чувство юмора сродни влюбленности. Если она есть, то ты и цветы с клумбы спиздишь, и романс споешь под окном и вообще любить будешь жарко и в десна.

А если ее нет, то и человек не интересен и даже раздражает.

Тут часто спорят кто лучше, блондинки или брюнетки, худые или пышки. Херня это все.

Нет самоиронии и чувства юмора, вас не спасет ни фитнесс, ни новая прическа от какого-нибудь стилиста-гея, ни крутая тачка. Ничего не спасет. Ничего.