Если бы я мог спасти Москву, я предложил бы только один метод, потому что все наши проблемы имеют одну причину и одно решение.

Москва должна перестать быть столицей.

Логика неумолима.

Столичный статус в нашей системе влечет за собой концентрацию политических полномочий, концентрация политических полномочий тянет за собой все экономические ресурсы, налоги и офисы корпораций, за чиновниками и корпоративными олигархами приходит огромное бабло, за огромным баблом едут миллионы людей со всей России, приезд миллионов людей вызывает непрерывное строительство стоэтажного говнобетона, для строительства ввозятся гастарбайтеры, а дальше все они попадают в бесконечную пробку и давку, которую мэрия вытесняет из центра в безнадежные гетто, чтобы увенчать всю конструкцию показухой и распонтухой своих так называемых общественных пространств.

Результат: ад.

Чтобы победить ад, надо убрать столицу.

А если ее убрать, то уйдет и шальное бабло, и толпа его искателей, и начальники, и уходящие до горизонта ряды их обслуги.

И, если за пять-семь лет из Москвы уедут пять-семь миллионов человек ее реального, а не бумажного населения, и будет снесены все те постройки, которые для них предназначались, – мы получим все еще слишком большой, небогатый, но уже пригодный для жизни город.

Могут спросить: а где же должна быть столица?

Церемониально-символическая – в Петербурге (он для этого и построен), а практическая, деловая – в Сибири (привет Столыпину).

А между этими двумя центрами русской жизни – останутся старые города.

Вологда, Ярославль, Москва, Кострома, Владимир…

Хороший ряд, правда?