Традиция финансирования искусства из бюджета государства возникла очень давно. Просто надо вспомнить, что руководители государств (цари, короли, князья, герцоги европейских карликовых государств и проч.) приглашали деятелей искусства и либо просто финансировали их произведения (которые посвящались этим государям), либо давали им оплачиваемые должности. И они же оценивали творчество. Как иллюстрацию можно вспомнить эпизод из “Амадеуса” Милоша Формана. Король три раза зевнул на премьере оперы Моцарта. После этого опера провалилась.

Обязательность оплаты государством творчества художника появилась только в СССР. Но тогда существовала жесткая оценка творчества – как худождественная, так и политическая. С развалом СССР эта оценка исчезла, но принцип – государство обязано платить – остался. Как там говорят – “совок”?