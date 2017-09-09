Еще несколько лет назад, каждый сезон шоу “Голос” вызывал в ленте цунами говнобурлений, ликование и восторг. Ахахахах, вы видели Гарипову? А Белова? А Наргиз? Они божественны и неповторимы! Аахахахах! Была надежда на то, что вот она, молодая поросль! Вот она надежда и опора будущего Голубого Огонька! Они пришли! Они уже тут! И даже нанюханный Белан среди наставников никого не смущал. Похуй.

Главное, что они сместят заебавших весь мир румына Филю в нафталиновом пинжаке из ковролина и натурального блондина с микрофоном во рту. Главное, что мы больше не увидим двухцентнеровых лолит и жён Шрека, что нас не будет тошнить от дедушки Валеры в костюме из авоськи и Примадонны с мопсом Максимкой на шнурке.

И наступал Голубой Огонек. и победителю шоу “Голос” таки давали там спеть. Но сразу после этого его задвигали за елку и на экране опять выплясывал Винокур и раскладывал бамбук Буйнов. А дальше по списку выплывала с айсбергом Алла и выводила выводок мужей с ростовой фигурой Бори Моисеева в качестве рвотного средства.

А бывшие звезды “Голоса” разъезжались по сельских клубам и чесам по домам культуры Среднего Поволжья, лишь изредка и мельком появляясь на экранах дебилизора и в чартах радио.

Мне вчера сказали, что “Голос” все еще идет. Но я ленте фейсбука уже нет жарких баталий и обсуждений этого эпохального конкурса. Потому что все уже давно поняли, нас опять наебали.От кормушки всю эту герантологию отодвинут только в мумифицированном состоянии. А очередные победители шоу забудутся также быстро,как и появились.

Но добила меня новость, что в детской “Голосе” наставница Нюша. Певица ртом из музыкального образования имеющая лишь папу Шурочкина, сбитого по случаю отсутствия интереса к эпохе “Ласкового мая”, летчика. Осталось только посадить в кресла Лунтика и Лосяша, чтобы все окончательно похоронить. Хотя, мне кажется, уже. И только вечный Нагиев будет сверкать остроумием советского конферанса и тщательно отполированной лысиной, чтобы хоть как-то оживить этот погост.