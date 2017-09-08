Я не шибко образован. В юности, когда нужно было тренировать мозг, тренировал другое. А мозг ведь тоже мышца. Поэтому уже не удастся многое програмное прочесть, понять, и это, в свою очередь, не позволяет считать себя по-настоящему образованным человеком. [Читать...]

Информационная война – это когда врут и передергивают все. Если бы одновременно на пару недель заткнулись и российские, и украинские СМИ, настоящая война постепенно стала бы затухать, как костер, в который перестают подбрасывать дровишки.

На вопрос: “А ты, Юрик, за мир?”, отвечу сразу и не думая – да! За мир и против войны! И не потому что пацифист какой-нибудь отвлечённо начитанный, а исключительно потому, что начнись война моей страны с кем либо, [Читать...]

Подташнивает меня от нашей патриотической риторики. «Киевская хунта», «борьба с фашизмом», «агония бывшей Украины», «братский народ»… Как все это пусто, фальшиво, да и вообще «не о том». Нет никакой хунты, никакого фашизма и никакой агонии. И никаких братских [Читать...]

Война началась. Оч не хотелось верить, что решатся. В связи с происходящим не хотелось бы слышать глумления, привычного сарказма, всяких эховских орехов и прочих сухофруктов. Довелось читать всякие мнения оправдывающие избиение Царёва возмущёнными его поведением грамадянами. Имейте ввиду… [Читать...]