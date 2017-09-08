Фантастические получились итоги выборов в Координационный Совет. Хочется – совсем как в плохом романе – “присвистнуть от изумления”. Это выборы политиков несуществующей страны. Страны, в которой нет не то что Марь Иванны “за стабильность”, Бог с ней, ее [Читать...]

Природа словно бы застыла в холодном, снежном ожидании каких-то каких-то грядущих событий, – а я думаю о том, как много в нашей жизни изменят американские выборы. Эти выборы – казалось бы, цирк, чушь, бугага, ничего больше, – это [Читать...]

Комедия «Грязная кампания за честные выборы» (The Campaign, США, 2012, режиссер Джей Роуч, в ролях: Уилл Феррелл, Зак Галифианакис, Джейсон Судейкис, Дилан МакДермотт, Кэтрин ЛаНаса, Сара Бэйкер, Джон Литгоу, Дэн Эйкройд, Брайан Кокс) вышла на экраны кинотеатров. Кэм [Читать...]

Сегодняшние выборы напоминают мне длинную финальную сцену из моего любимого фильма “Афера” с Полом Ньюменом и Робертом Редфордом: все – “гражданские активисты”, городские сумасшедшие, тролли, рядовые голосующие несогласные, и даже злые силы в лице хакеров и жандармов, – [Читать...]

Заглянул сейчас в ленту. Ну вот все обо всем и забыли. Как было сказано у Хармса: “раз, два, три – ничего не произошло”. Умиляет и ужасает то, как любые современные события на следующий же день превращаются в пустоту. [Читать...]