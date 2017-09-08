{ 8 сентября 2017 }

Выборы

Рубрики: [Фейсбук]  

Сходите и проголосуйте в воскресенье за своего муниципального депутата.
Я понимаю, что “кровавый режим”, что “никогда ничего не изменится”, что “Путин-Путин-Путин”, что “все решают выборы президента” и тому подобное, – а вы все-таки сходите и проголосуйте.
Потому что у муниципального депутата есть одна простая миссия.
Борьба с самыми отвратительными людьми на Земле.
С теми, кто хуже наркоторговцев и педофилов.
С теми, на фоне кого даже маньяки-убийцы – в сущности, милые люди.
С девелоперами-застройщиками.
Муниципальный депутат – это именно тот человек, который должен бегать, кричать, собирать митинги, писать жалобы во все инстанции и как только возможно мешать застройщикам, когда они придут уничтожать ваш дом, ваш двор, вашу детскую площадку, ваш парк, ваш любимый район или прекрасный памятник, чтобы поставить на месте всего этого свои стоэтажные башни.
Девелоперы, вместе с любящими их чиновниками, должны убраться в ад.
Но если голосовать будут одни работники ЖКХ из солнечной Средней Азии, – ад ждет не их, а всех нас.
Приходите на выборы, милые.
Убейте проклятую стройку.

Дмитрий Ольшанский


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