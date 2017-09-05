«Удача Логана»: 11 друзей Оушена на заправке

Король вернулся… Да здравствует король! Спустя четыре года после самопровозглашённого ухода в отставку (а на деле просто перехода на телевидение) один из самых изобретательных и непредсказуемых режиссёров современности возвращается в больше кино с фильмом, который, вероятнее всего, расположится в ряду его лучших работ среди обширной и образцово разнообразной фильмографии. Стивен Содерберг вернулся не для того, чтобы что-то кому-то доказать или напомнить о себе (хотя великолепная «Больница Никербокер» и трёхкратный обладатель премии Эмми телефильм «За канделябрами» не давали и шанса забыть), режиссёр просто решил хорошенько повеселиться, пригласив охапку талантливых актёров и всех авантюрных зрителей, купивших билет на сеанс. И знайте: если вы собрались на бодрую комедию про обычных людей, пытающихся обуздать свою судьбу, вы получите своё, а также небольшой бонус – мастер-класс по созданию развлекательного кино от Стивена Содерберга.

Джимми Логан (Ченнинг Татум) работает шахтёром в небольшом провинциальном городке на юге США в Западной Виржинии. Типичный представитель глубинки и среднего класса, разведён (его бывшая Бобби Джо в исполнении Кэти Холмс попросту клюнула на того, что побогаче и посолиднее, как бывает в провинциях), но от брака остался общий ребёнок – 8-ми или 9-тилетняя Сэди. В один день Джимми увольняют с работы, заметив, что тот прихрамывает на одну ногу и не доложил об этом, когда устраивался в бригаду. Не долго думая, Логан решается на грандиозную авантюру – провернуть ограбление во время гонки NASCAR, обустройством трассы к которой он и занимался, пока не уволили. Первым же делом он убеждает брата – бывшего солдата, дважды прошедшего Вьетнам, а теперь однорукого бармена Клайда (Адам Драйвер). Заручившись братской поддержкой, Джимми собирает банду для дерзкого ограбления, первым делом встретившись с Джо Бабахом (Дэниэл Крэйг), сидящим в тюрьме. И дальше по формуле: интересные персонажи на первом плане, самые эксцентричные – на втором, запутанный план и куча непредвиденных нюансов по ходу дела.

Чем дальше движется сюжет, тем больше на ум приходят «11 друзей Оушена» с их фирменной почти что джазовой, импровизационной манерой. Но только на место глянцевым краскам, костюмам от кутюр и городским ландшафтам пришли колоритный южный говор, запачканные машинным маслом комбинезоны и авантюрная эстетика пригорода. Сам Содерберг называет «Удачу Логана» антигламурной версией «Оушена». Так и есть, плюс ко всему здесь больше палпа, причудливости, а ещё кино приправлено фирменным юмором южных регионов, который мы уже встречали у режиссёра в «Супер Майке». И если уж совсем углубляться в метафизику творчества Содерберга, то в «Логане» отчётливо прослеживается и «Эрин Брокович»: постоянные беспокойства рабочего класса, состоящего из настоящих борцов за жизнь, которые сыты по горло всей этой чепухой с американской мечтой, что их давно уже подвела. Но, тем не менее, прелесть фильма не в том, что он так или иначе отражает уже поднимаемые и до сих пор интересующие темы режиссёра, а в том, насколько «Удача Логана» при всём при этом самостоятельное, цельное и прекрасное кино.

Ченнинг Татум в последние годы только и делает, что радует калейдоскопом ярких ролей и главное – разнообразных. Он поработал с Беннеттом Миллером, братьями Коэн, Квентином Тарантино, Мэттью Воном, но нужно признать, что именно Содерберг открыл Татума как разнопланового жанрового актёра, который в равной мере может исполнить запоминающуюся комедийную роль и у которого достаточно таланта для убедительной драматической игры. В Джимми Логане Ченнингу удаётся сочетать сразу многое: он забавный, комичный, но при этом очень живой, приземлённый и реальный. Да, может быть, ограбить гоночный трек не самая яркая идея, но когда родной брат постоянно жужжит тебя на ухо про так называемое «проклятие Логанов» приходится идти на авантюры. Нет, даже не ради денег, не ради уважения в глазах своей сестры (Райли Кио) или бывшей, он просто хочет быть хорошим отцом. Великолепная линия с дочкой придаёт фильму трогательный, искренний оттенок, перерастающий в неожиданно ламповую атмосферу, отчего фильм оказывается не всегда про шутки да ограбления, он про семейные ценности, показанные с сердцем и душой.

Адам Драйвер точно также добавляет в копилку удивительных образов ещё одну яркую роль. Безмерного таланта актёр, уже украсивший собой фильмы таких мастеров, как Ноа Баумбак, Мартин Скорсезе, Джефф Николс, Джим Джармуш и Терри Гиллиам, играет брата с тяжёлой судьбой. Два срока во Вьетнаме заметно отразились на Клайде, и речь идёт не только о деревянной руке, его манера разговаривать и поведение говорят за себя. Но если Татум и Драйвер со своими эталонными фильмографиями за последние годы уже застолбили за собой титулы одних из самых талантливых и гибких актёров своей возрастной категории, то чего ждать от Крэйга было непонятно. Многие зовут его заложником одной роли, что закономерно, когда ты подписываешь долгосрочный контракт играть Джеймса Бонда, но только не Стивен Содерберг. С самого начала рекламной кампании в титрах «Удачи Логана» красовалось после всех имён «introducing Daniel Craig», что обычно используется для актёров, впервые появляющихся на экране. Нужно сказать, что такого Дэниэла Крэйга вы на экране никогда не видели уж точно. Напрашивается что-то банальное из разряда «он крадёт не только деньги, но и весь фильм», но этот голубоглазый специально перекрашенный блондин в роли Джо Бабаха самый настоящий необузданный зверь. Содерберг умеет открывать таланты, но такое ощущение, что даже он не догадывался о спрятанном за дорогими костюмами комедийном даре Крэйга. Кроме этой сногсшибательной троицы и привлекательной Кио, в фильме появляются ещё ряд известных лиц, кто-то в забавных камео, а кто-то как второстепенный персонаж – Сет МакФарлейн, Себастьян Стэн, Кэтрин Уотерстон, Хилари Суэнк – и каждый из них привносит в сюжет что-то своё.

Он создавал великолепные фильмы в обеих категориях, но с «Удачей Логана» Содерберг-студийный режиссёр и Содерберг-экспериментатор стали одним целым. Всегда было любопытно наблюдать за титрами его авторских работ: режиссёр – Стивен Содерберг, оператор – Питер Эндрюс, монтаж – Мэри Энн Бернард (а именно в этих категориях авторский подход замечается лучше всего, чего здесь только стоят игра с фокусировкой и ювелирной спайка сцен). Но не все знают, что это один и тот же человек, таким странным способом увековечивший имена своих родителей в истории кинематографа. Однако в «Удаче Логана» есть ещё одна мистификация, имя которой Ребекка Блант. Таинственная сценаристка-дебютантка, которую никто из съёмочной группы никогда не видел, общаясь с ней только по электронной почте. Сценарий – это объективно одна из лучших частей фильма. Он очень остроумный, продуманный, искрящийся хорошими диалогами, местным колоритом и грамотной взаимосвязью между персонажами и сюжетом. Но кто же тогда эта Ребекка Блант и почему скрывается, ведь за такую работу уж точно стыдно не будет? Ответ напрашивается один – Ребекки Блант не существует, это либо очередной псевдоним самого Содерберга, либо его жены – телеведущей Джулс Эснер. Так или иначе, чей бы эксперимент это не оказался – удался он на все сто процентов.

С таким набором актёров и чутким к деталям сценарием кино стало бы прекрасным и весёлым развлечением вне зависимости от того, кто его снял – хотя трудно даже вообразить, чтобы кто-то ещё смог это сделать столь талантливо и безукоризненно, как получилось у Содерберга. Его новая работа вряд ли будет серьёзно претендовать на какие-нибудь награды (кроме главной из них – зрительской любви), но, несмотря на это, «Удача Логана» ― это тот самый фильм, которым обладатель премии Оскар и Золотой пальмовой ветви может заслуженно гордиться.