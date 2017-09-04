Западная культура столетиями учила своих граждан разговаривать.

Западный университет не мыслим без диспутов. Любой выпускник самого затрапезного американского колледжа и сегодня проходит курс ораторского мастерства.

Не то у нас. Наша косноязычная родина по-прежнему ценит молчаливых мужчин и тихих женщин.

Неумение соотечественников разговаривать накладывает отпечаток на все стороны русской жизни.

Любовные объяснения в большинстве случаев ограничиваются хватанием дамы сердца за жопу, страстным пыхтением и фразой вроде:

- Ну, это… типа… давай…

Обычный разговор за семейным столом напоминает трапезу индейцев навахо. Все молчат как рыба об лед и звенящую тишину разбавляет только чавканье да звонкий подзатыльник заговорившему некстати ребенку.

Отдельно про детей.

Даже родители с университетским образованием использую всего две темы в разговоре с потомством – “Какие оценки в школе?” и “Ты ел?”.

Разумный и уважительный ответ “ел”, “пятерка по географии” успокаивает родителя и подросток может снова заниматься своими делами.

Русские настолько не умеют разговаривать друг с другом, что обладатели этого редкого дара, зарабатывают этим на жизнь.

Кто-то становится тамадой на свадьбах, а кто-то пробивается в “решалы”.

“Решалы” умеют договариваться с ментами, судейскими, следаками и бизнесменами. Решала может устроить тупого в 57 школу и тещу на бесплатную операцию по увеличению груди.

Умение рассказывать анекдоты кое-кого сделало миллиардером.

Ну и полковник Захарченко, по отзывам знакомых, был душой компании и иногда пел под гитару. Поэтому, при обыске у него нашли 300 миллионов евро.