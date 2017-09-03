Не нужно читать Солженицына. Читайте Дудинцева и Веру Панову.

Я с наслаждением погружаюсь в их сталинскую эпоху. Это здесь – характеры, мироощущения, быт. Раньше казалось – фанерно и скучно. Сейчас читаю с удовольствием. Ловлю бытовые детали.

1949 год. В Москве в СВОБОДНОЙ продаже – апельсины, осетрина, ветчина, балыки. Домработнице напоминают, чтобы свежую черную икру взяла .

А на Урале в заводском поселке дети не знают, что такое апельсины. Подбирают шкурки- удивляются.

Калоши, ботинки, костюмы, пальто – в свободной продаже. талоны отменены. Зарплата инженера – полторы тысячи рублей. Норковое манто – стоит 22 тысячи.

Кляузы и доносы распространены в основном среди интеллигенции. Научной, писательской, театральной. Устраняют конкурентов.