Последний эпизод третьего сезона сериала «Игра престолов» установил новый рекорд в сети BitTorrent, сообщает издание TorrentFreak. В течение суток копия файла была загружена более одного миллиона раз, что является абсолютным рекордом среди телевизионных программ. Видеофайлом обменивались одновременно более 170 [Читать...]

Сериал «Игра престолов» установил очередной рекорд. Премьеру шестого сезона, которая состоялась 24 апреля 2016 года, посмотрело более 10,7 миллиона человек. Более точные цифры канал HBO представит через несколько недель, подсчитав результаты на всех своих сервисах, в том числе [Читать...]

Создатели фильма «Викинг» надеются выпустить его в прокат к концу 2016 года. Главную роль в картине, заявленной как российский аналог сериала «Игра престолов», исполнит Данила Козловский. Как сообщает РИА «Новости», он сыграет князя Владимира, крестителя Руси. Бюджет «Викинга» [Читать...]

Сериал «Игра престолов» стал самым популярным среди интернет-пиратов в 2013 году. Заключительную серию сериала в общей сложности загрузили около 6 млн раз. Больше половины пиратских скачиваний пришлось на первую неделю после того, как эпизод вышел в эфир на [Читать...]

65-летняя вокалистка рок-группы Fleetwood Mac призналась, что хотела бы написать музыку для сериала «Игра престолов». Стиви Никс начала смотреть сериал HBO, когда боролась с пневмонией после смерти своей матери. Она считает, что писатель Джордж Мартин, по книгам которого [Читать...]