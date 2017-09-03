Сериал “Игра Престолов” – это история про то, что можно обойтись без дракона, без Короля Севера, без наследника Железного Трона, но без сценариста, без драматурга, без писателя, с одними этими, как их там, антихристов, шоураннерами, – жить нельзя.
Сериал, все величие которого состояло в сплошной моральной двойственности, в психологической игре циников и трикстеров, опрокидывающей голливудские стандарты, – превратился в яркое, увлекательное, но очень банальное изделие, с положительными героями, изнывающими от своей комсомольской героики, и абсолютным злом, что твоя Северная Корея.
Было нечто уникальное – стала “Космическая заварушка-28″.
А разгадка одна: кто-то решил, что он может сам, без Джорджа Мартина, дела делать.
Люди!
Писатели – ваши друзья, шоураннеры – ваши враги.
Игра Престолов
Сериал “Игра Престолов” – это история про то, что можно обойтись без дракона, без Короля Севера, без наследника Железного Трона, но без сценариста, без драматурга, без писателя, с одними этими, как их там, антихристов, шоураннерами, – жить нельзя.
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