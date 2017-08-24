Так называемое российское государство, как будто бы учрежденное двадцать шесть лет назад, – не было на самом деле ни новым, ни созданным заново.

Эстонское, украинское, грузинское, казахское, любое другое на руинах империи – каждое из них действительно родилось, а этого, нашего – не возникло, произошло то, что не произошло ничего.

Но почему же везде сочинились эти новые или новые-старые страны, и только РСФСР так и потащила за собой тяжесть Советской власти без коммунизма, советского человека с рублем, но без всякого понятия о том, кто он теперь, и откуда, и для чего, – почему мы одни остались в казенном доме, когда все разошлись по национальным, своим?

Потому что в советском мире любой, даже самой мельчайшей, самой ничтожнейшей общности положено было что-нибудь несоветское, что-то особое, что-то еще: черепичные крыши, шальные заработки, фольклорные классики, недобитые традиции, живые и сытые деревни, иными словами, зов почвы и гул родства, – и только несчастному рсфср-ному человеку не полагалась ничего своего, он должен был быть весь ничей, с биркой на ухе, весь стертый и никакой, этот экспериментальный рсфср-ный человек, которому отрезали национальность, локальность и память.

И потому, оставшись без коммунизма, он был обречен, немного помыкавшись среди нелепых символов – гимн без слов, праздник независимости от самого себя, молодая страна несуществующего народа дорогих россиян, – вернуться к тому единственному, что ему было разрешено в прежнем мире: танки на Красной площади, кремлевские звезды, Иосиф Прекрасный, можем повторить.

Нет, не можем.

Нельзя до бесконечности таскать за собой мертвую, полуразложившуюся советчину на веревке, как таскают некогда любимых, а ныне зомби – в апокалиптических сериалах, нельзя вечно жить фантазийной жизнью РСФСР, под дырявой крышей которого казенные люди без имени, люди без дома, люди без нации бредят о том, как они полетят на ядерной ракете доказывать всему миру, что без нас никуда.

Несчастного РСФСР-ного человека придется наконец закопать.

День независимости от самих себя – отменить.

Советскую власть без коммунизма – изжить.

А запретное, страшное слово из семи букв – первая “р”, последняя “й”, – произнести.

Но даже тогда – тьфу на тебя, девяносто первый год, – не будет у нас никакого нового государства.

Русские – старый народ.

Мы давно живем.

И, если Бог даст, будем жить дальше.