Раньше-то мне рассказывали знающие люди, что на театре главрежи только и делают, что трахают своих крепостных актрис, ну, или актеров – им, главрежам, это не принципиально.

А теперь мне подробненько рассказали, что есть у театральных главрежей еще одна творческая страсть – бабло тырить.

Это ж, ух, как заводит!

Причем, намекают, что тырят все, ибо, если не тыришь, то никакой ты не главреж, а так – бездарь на контракте.

Очередным и приглашенным режиссерам, говорят, сложнее – и насчет трахать все подряд, и бабло тырить

Ну, почему,почему я не пошел в ПТУ, где учат на главных театральных режиссеров?!