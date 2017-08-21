Август 1991

Август девяносто первого года – такой наивный, такой восторженно-пошлый в своем неожиданном торжестве – создал огромную пропасть между теми, кто прямо от разбитого троллейбуса на Садовом кольце шагнул в новую жизнь, с ее факсами, ксероксами, дамами-господами и прочим ринако, – и всеми прочими, кто вынужден был остаться в старой, у развалившегося коровника и на ржавых жигулях.

1991 год был голодный, 1992 год был нищий, 1993 год был кровавый, 1994, и особенно 1995 год был широко, щедро кровавый, и пока у одних жизнь шла только вверх-вверх-вверх – у других как упала вниз, да так там внизу и ползла, кашляя и бормоча, что сталина на вас нет.

Пропасть не сокращалась.

Она приглашала к большой мести и большой резне.

Вместо этого с другим веком возникла другая власть и другая судьба.

Власть, которую мы тысячу раз справедливо ругаем, и судьба, которой мы тысячу раз имеем право быть недовольны, – но главное произошло.

Худой мир между выигравшими и проигравшими был заключен.

Робкий шаг назад – ко всем тем, кто безнадежно отстал – был сделан.

Упавшие – оперлись хоть на какой-то костыль, а улетевшие в небо вдруг наткнулись на сетку и забормотали, что ельцина на вас нет.

2000 год был скучный, 2001 год был скучный, 2002 год был скучный, и даже 2017 год, дай Бог, так и останется скучным – и это, страшно сказать, хорошо.

Но не для всех.

Кому-то же хочется и обратно, туда, к троллейбусу и баррикаде, чтобы у нас снова все, сразу и насовсем, а эти, как их там, ну, отсталые, пусть проваливают в свой коровник.

Но троллейбусов на Садовом больше не держат.

Как и пошлого августа, с его новой жизнью.

Жизнь по-прежнему старая.

И такой – она мне нравится немного больше.