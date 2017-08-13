Вот ни разу я не экстремист, что по возрасту извинительно. А выкатывать предъявы власти просто не люблю. Тут возраст обратно отыграл – словно юный максималист считаю, что предъявлять имеет право лишь тот, кому невозможно предъявить самому. А таких нету по определению. Во всяком случае, мне таких встречать не доводилось. Так вот, в споре о том – можно ли и нужно выступать не под флагом своей страны, убеждён – категорически гнусно это. И гадко.

Про спортивные судьбы мне не надо. Чтоб я про судьбы множества людей на Донбассе и в Сирии не упоминал