А вот мне интересно. Вот писатель Акунин. Хороший писатель. Его Фандорина читал взахлеб. А фильм о Пелагее и белом бульдоге – вообще считаю отличным сериалом.

Но вот после его ушата помоев в сторону читателей – покупать его книги – не могу. Душа не лежит. Но ведь тиражи его распродаются – иначе на что бы он жил в Швейцарии?

Или это пиар-ход такой? Привлечь к себе внимание?

Или это у нас особая ватниковская толерантность? дескать, ну и что , что писатель редкая гнида – книги-то интересные. Отчего же и не купить? тем паче лежат во всех киосках на видных местах.