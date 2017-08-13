{ 13 августа 2017 }

Акунин

Рубрики: [Фейсбук]  

А вот мне интересно. Вот писатель Акунин. Хороший писатель. Его Фандорина читал взахлеб. А фильм о Пелагее и белом бульдоге – вообще считаю отличным сериалом.

Но вот после его ушата помоев в сторону читателей – покупать его книги – не могу. Душа не лежит. Но ведь тиражи его распродаются – иначе на что бы он жил в Швейцарии?

Или это пиар-ход такой? Привлечь к себе внимание?

Или это у нас особая ватниковская толерантность? дескать, ну и что , что писатель редкая гнида – книги-то интересные. Отчего же и не купить? тем паче лежат во всех киосках на видных местах.

Ингвар Коротков


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