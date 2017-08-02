Philharmonix c огромным успехом выступили в Москве

Philharmonix the Vienna Berlin music club – уникальный ансамбль солистов-виртуозов Венского и Берлинского филармонических оркестров.

Эти супер-профессионалы, по долгу службы исполняющие лучшие классические произведения, но желающие открыть для себя другие музыкальные стили и представить их любителям классики, объединились в септет для исполнения своих желаний. Так появился ансамбль Philharmonix.

“Великолепная семерка”, как окрестила ансамбль пресса, остроумно сочетая классику со всевозможными проявлениями джазовой, клезмерской, латино-американской и поп-музыки, рождает свой неповторимый высоко-художественный развлекательный стиль.

Их дебютный диск “Fascination”, вышедший на Deutsche Grammophon, сразу стал золотым, продержавшись несколько недель в тройке лидеров австрийского хит-парада. Сейчас готовится уже четвертый альбом под названием “The Idols”.

Идол у каждого времени свой – Чайковский или Стинг, Бах или Меркьюри, Штраус или Пьяццола. А то и попроще – русская народная песня, еврейский клезмерский мотив или танцевальный венгерский наигрыш с аргентинским танго. В конце концов круговорот музыки в мировой культуре дает такую мощную ассимиляцию всего во все, что не воспользоваться этим грех.

“Наш новый альбом “The Idols” посвящен нашим кумирам – исполнителям и композиторам, которыми мы восхищаемся. Мы взяли от каждого по произведению и обработали на свой лад, тем самым выразив им свое почтение,” – объясняет Д. Оттензамер (кларнет).

Их “лад” – это только их собственные аранжировки плюс исполнительский академизм высшей пробы и… полная безбашенность положительных эмоций.

Семеро смелых экспериментаторов вышли на сцену Московской филармонии. Сразу тема венгерского танца Брамса зазвучала в лучших традициях знаменитого концертного зала Musikverein в Вене. Потрясающе-красивый звук струнных, волшебный тембр кларнета, мощнейшее фортиссимо и легчайшее пианиссимо, отточенные фразы, выразительнейшая музыкальная агогика безошибочно выдавали представителей двух лучших оркестров мира Венского и Берлинского филармонических. Исполнительская элита блистала во всей своей красе. Флажолеты концертмейстера Берлинского оркестра Ной Бендикс-Балгли восхищали уже сами по себе, вне всякого контекста. А темп виртуознейшей композиции был запредельно-феерический. “Унесенные ветром” слушатели уже терялись в догадках – это чардаш, клезмер, классика или свинг?

Вектор концерта был задан мгновенно. Сама задорная молодость била ключом жизненной силы, радостного удовольствия, вкуса к жизни.

И, безусловно, талант предполагает художественный вкус личностей музыкантов, окрашивающий все, даже сценическую картинку. В центре восседал альтист Тило Фехнер в красном костюме на фоне одетого в черное секстета с черным роялем. Эффектный акцент, выстраивающий визуальную композицию на сцене.

В аранжировках Philharmonix играючи соединялись и мастерски накладывались друг на друга различные стили и жанры, эпохи и века, “плебеи с аристократами” – прелюдия Баха и “Богемская рапсодия” Меркьюри, ритмы танго Пьяццолы и французские гармонии Сати, диксиленд сочетался с симфоническим звучанием, вальсы с танцем с саблями. В течение всего концерта со сцены веяло духом огромного удовольствия, которое разливалось по залу и передавалось слушателям.

Самый обворожительный “типчик” на сцене – скрипач Себастьян Гюртлер. Песенка его собственного сочинения “Господь Бог и скрипка”, полная юмора, исполненная автором на немецком и английском вызывала улыбки и смех. Восторгу публики не было конца, когда последняя фраза его творения была спета на чистом русском: «Играйте на скрипке и будьте в раю!» Он – главный аранжировщик, композитор, выдумщик, а также хулиган, артистично владеющий художественным свистом и набором всяческих талантов.

Второе отделение концерта открылось театральным выходом Себастиана из центральной кулисы, распевающего по-шаляпински “Ой, полным-полна моя коробушка” под колокольные аккорды рояля в четыре руки пианиста Кристофа Тракслера и кларнетиста Даниэля Оттензамера. Так началась “Русская увертюра” в аранжировке Штефана Конца, замечательного виолончелиста ансамбля Philharmonix.

Одон Ракс, контрабасист, над медлительностью которого подшучивал кларнетист Даниэль, просолировал в “Прогулке слоненка” Генри Манчини. Нет, его флегматичность касалась только раскладывания нот на пульте, а в остальном ни боже ж мой.

Публика убедилась – блестящие виртуозы, тонкие музыканты, идеальные ансамблисты, остроумные аранжировщики, дотошные профессионалы, великолепные юмористы – это Philharmonix.

Последний номер программы они сознательно не объявили. Узнаваемые пиццикато, вот уже у Себастиана и голос с хрипотцой – Стинг, но на их лад. Идол, кумир в обрамлении высокой классики, фольклора, джаза и таланта ребят Philharmonix.

Классическая музыка – это, безусловно, не примитив, легко доступный неподготовленному, это сложный порядок правил, традиций, законов. Но это, однозначно, не занудство, не скукотища, не нафталин прежних эпох – утверждает своим существованием ансамбль Philharmonix. Классика – это ошеломительное удовольствие, безудержная радость, это феномен абсолютного счастья, подаренный слушателям “Великолепной семеркой” Philharmonix на их собственный лад.

Организаторы концерта RAM music.

г-н Д. Оттензамер («Philhatrmonix») : «Мы получили огромное удовольствие от наших гастролей по России. Нас поразила реакция публики, ее невероятная энергия, эмоциональная щедрость и чувство юмора. Мы обязательно приедем снова и выступим в Москве, Петербурге и других городах. Это – настоящее приключение!»

Артём Дервоед – исполнитель на классической гитаре, Артистический директор Московского международного фестиваля «Виртуозы гитары»: «Тот редкий случай, когда сидишь в филармонии, а ощущение, как на рок-концерте. Именно через такие концерты можно показать, что вечер в филармонии, это не скучно. Энергетика исполнителей не даёт шансов слушателям не выразить свои эмоции так бурно, что забываешь о том, что это концерт почти классической музыки.»