“Люмьеры!”: Настольная книга синефила

В промежутке трёх лет, с 1862 по 1865 год, в наш мир вошли два брата – Огюст и Луи Люмьер. Всего через тридцать лет с рождения младшего они этот самый мир изменили навсегда, подарив ему так называемое искусство «движущихся картинок», сейчас именуемое прекрасным и благородным словом «кинематограф». Творческая атмосфера с детства царила в семье Люмьеров, генератором которой был талантливый отец: он рисовал картины, увлекался искусством фотографии, а также был владельцем фабрики по изготовлению фотопластинок. Братья унаследовали весь отцовский талант, изобретательность и энтузиазм, которые помогли им довести разработки Томаса Эдисона до желаемых кондиций. Таким образом, в 1895 году произошло событие историческое – демонстрация первого кинофильма, а затем первый платный киносеанс, ознаменовший рождение кинематографа.

Документальный фильм президента Каннского кинофестиваля Тьери Фремо нацелен не на жизнь и технические изобретения братьев Люмьер, он скрупулёзно исследует, раскладывает по полочкам и показывает нам, каким было их творчество. Пара тройка работ до «Прибытия поезда» и более тысячи после – вот объект изучения Фремо. И сделано всё это с такой теплотой, самоотдачей и бережностью, что, кажется, «Люмьеры!» ― не просто работа француза о французах, а почтительный поклон всего кинематографа в адрес своим отцам.

Фремо скроил фильм-мечту любого синефила, у которого есть хоть один любимый режиссёр. После просмотра «Люмьеров!» хочется отдать все деньги мира и молить всех богов, чтобы глава Каннского кинофестиваля рассказал про твоего обожаемого автора от мира кино. «Люмьеры!» прекрасно структурированы, каждая глава рассказывает об определённом тематическом и/или техническом направлении пионеров кинематографа. Вот блок архивных короткометражных фильмов, рассказывающих о Франции за работой (каждый с пометкой, какой он по счёту в официальном каталоге творчества Люмьеров – 16-ый, 176-ой или 867-ой), вот почти статичные фильмы-наблюдения за бытом человека (не одна сотня, надо сказать), или же замечательная подборка комедийный короткометражек, подтверждающих, что гениям-изобретателям было не чуждо чувство юмора.

Глядя за всеми этими секциями, разделённые на темы и жанры, нельзя не восхищаться проделанной работой Фремо – отсмотреть более тысячи короткометражных фильмов, отсортировать их, упорядочить и нарисовать ими яркий, интересный и обогащающий любого ценителя кино портрет двух мастеров. Но Тьери не просто показывает, объясняет режиссёрские и операторские приёмы, он поясняет, как они становятся неотъемлемой частью знакомого нам мира кино. Как к придуманным и реализованным идеям французов-первооткрывателей обращались и продолжают обращаться много лет спустя другие выдающиеся деятели искусства кино: от Гриффита, Чаплина и Ренуа до Скорсезе и Кэмерона.

Документальная работа Тьери Фремо по-своему гениальна и уникальна: она невероятна проста, увлекательна и интересна, но в то же время носит характер глубокий и просвещающий. Настольная книга для любого уважающего себя ценителя кино, в которой знаний и наглядности не меньше, чем радости от просмотра.

