Про Стрелкова

Один вполне уважаемый ФБ-друг назвал не выказывающих уважения Стрелкову “ироничным говном” и ограничил нашу функцию только “рыть окопы”.

Ну что ж, что бы на войне были окопы, их надобно рыть. Скажут – стану рыть. Не гордый.

Что касается отношения к Стрелкову, то напоследок скажу – для меня он был образом сопротивления, вполне героическим. С самого начала несколько путала излишняя его манерность, позёрство, видио истерики, но готов был принять таким как был, безоглядки на собственную наблюдательность. Не поколебал симпатий даже заехавший в Донецк Кургинян – я тогда был на стороне Стрелкова непоколебимо.

Всё изменило дальнейшее. Мир и война – сложные состояния. Иногда в интересах общего нужно сыграть роль “козла отпущения”, отрицательного персонажа. Поступить так, как герой фильма “Свой среди чужих…” могут не многие. И Стрелков не смог. Пересилили личные амбиции и он изменил общей глобальной задаче им в угоду. Теперь он с другими, с теми, кто в других окопах.

Вот теперь всё.