Форма без штанов

На территории центра современного искусства «Винзавод» в Москве 15 июля прошел в очередной раз фестиваль «ФОРМА».

На входе гостей встречали перфомансы, участником которого мог стать каждый желающий, переоблачившись в униформу и взяв в руки лопату, вступая таким образом в бессмысленный круговорот песка и щебня, который столь часто встречается на улицах столицы в последние годы, и торговые ряды, среди которых можно было помимо банальностей вроде темных очков, одежды, цветов найти, например, всевозможные БДСМ аксессуары.

Территории бывших заводов как бы стали уже некоторое время назад доминирующим стандартом для актуальных арт-пространств, и в этом смысле Большое Винохранилище, где расположилась электронная сцена, арт-рынок и прошло несколько перфомансов стал таким сосредоточием атмосферы и сути фестиваля.

При довольно разнообразном составе выступающих отдельно стоит выделить сорокаминутный минутный сет Sofia Rodina. Долгая и неспешная импровизация, балансирующая на грани какофонии в стиле Arca, резко перескочившая в жесткий индастриал, тут не обойтись без клише — танцпол взорвала. Впрочем, надо сказать, что в целом публика вяло реагировала на абстрактные изыскания музыкантов, в отличии от простых и знакомых ритмов техно.

Хедлайнеры гитарной сцены – пост-панк дуэт «Буерак» были встречены публикой благосклонно, но в целом в выступлениях всех групп наблюдалось шараханье от пародии к подражанию, хотя искренний угар Vice Versa, кажется, задал хорошее начало. Правильный же баланс как всегда удалось сохранить питерцам «Sonic Death», которые отыграли своими самые известны хиты, Лидер группы Арсений Морозов, проведя большую часть выступления на сцене без штанов, объяснил это тем, что, собственно, только хиты москвичи и любят.

Важнейшим образом дня стала выставка «Ничего нового» художника Евгения Сахацкого, созданная в эстетике гоп-арта и вопрошающая о смысле современных медиа и форм искусства как мусорных и обесценившихся практик, которая циклично воспроизводят пародии на самих себя.

Другая инсталляция под названием «Последняя песня вечера» Евгения Гранильщиоква концентрировалась на случайной мимолетности и смысловой пустотности времени в рандомно сделанных телефоном снимков, а также двухканального видео воспроизводящего бытовые зарисовки на фоне постоянно идущего новостного потока, которые автор охарактеризовал как документацию затянувшегося на полтора года перфоманса. Герои его работ взыскуют смысла и цели, но в лучшем случае остается лишь надеяться, что их сны завтра в предрассветный час будут ярче, чем вчера.

В заключение хочется поделиться занятным наблюдением, которое рифмующимся с общим настроением «ФОРМЫ» можно назвать выставку «Возвращайся домой» в «Институте русского реалистического искусства», где главное, особенно на контрасте с работами художников XX века, видится в тотальном нежелании/неспособности. Случайная серость, зацикленная и перманентная перекопанность, непригодность пространства вокруг и домашние панки. Словом, ничего нового.