Возможно меня сейчас объявят жестоким и не гуманным. И кому-то я покажусь страшнее Гитлера и ужаснее Чекатилло. Возможно. Но я, тем ни менее, выскажусь.

Живу я в обычном районе Самары. Народ тут всякий. Есть очень даже приличный, есть зажиточный, живущий боатым двором с Ладой Приорой в гаражу и сервизом Мадонна в серванте, есть даже некоторое количество интеллигентов в очках. Библиотека тут есть. Гастрономы всякие. Футбольные поля, школы, детсады и рынки, где ловкие магометяне продают помидоры, арбузы и прочую снедь.

Среди всей этой разномастной толпы людей особенно выделяются настоящие среднерусские алакаши в синими распухшими харями, засцаными штанами и запахом забродившего перегара и говна.

Каждый день они просыпаются не понятно где и выходят тусить на скамейки в аллее, ведущей к парку. Среди них есть, как мужики, так и бабы. Настоящие бабы с сиськами, которые теоретически могли бы вскормить каких-нибудь детей. Правда я себе это слабо представляю.

Смысл жизни у этих биологических туловищ одинаков. Нажраться и уснуть. Проснуться и нажраться. Уснуть и проснуться и нажраться. И так пока не подохнут от церроза или зимних заморозков.

Откуда они берут деньги на синьку не ясно, но им много и не надо. Они нигде не работают, семьи уже давно поставили на них чугунный крест. Обычные деклассированные личности, каста неприкасаемых.

Но если их индийские собратья таковыми родились и выбора у них не было, то эти такими стали. И что самое страшное: это им нравится. Они не хотят иной жизни. Они не хотят машин, красивой одежды, семей и детей, они не хотят карьеры и путешествий. Им это все не надо. Они хотят бухать, что они и делают в промежутках между дебошами и матерными воплями на всю улицу.

Не буду вдаваться в философию, как они таковыми стали. Я знаю только одно: дошедших до такой кондиции не вернуть.

Они так сдохнут под забором или у мусорки, залив сливу денатуратом.

Раньше в СССР перед Олимпиадой таких людей свозили в деревни за сто первый километр. Тем самым расчищая улицы и воздух, позволяя детям и женщинам не бояться этих пропитых биомасс и просто не омрачать своим видом любимый город.

Каждый день они собираюстся у точек-разливаек, жрут дешевое пойло, орут, спорят и даже пиздятся.

Почему бы сейчас не возродить традицию? Вывезти их, предварительно стерилизовав, в брошенную деревню, чтоб было где жить, выкатить цистерну водки, пусть живут в радость пока не сдохнут. То есть жестокости тут никакой. Они будут заниматься тем же самым, что и в городе, только не отравлять жизнь окружающим.

Кто-то скажет, а как же полиция? А никак? У нас, например, полиции на них наплевать. Я сам видел, как мимо ездит ППС. ходят полицейские и никакого внимания не обращают на них.

А если вызвать полицию, то наряд приедет и вяло попросит не бузить. А потом уедет.

Ну, спасибо, что хоть рядом бухать не присядут. Спасибо человеческое.