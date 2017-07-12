Сейчас модно брать псевдонимы. Половина так называемых светских львиц, этаких надувных бывших Зин с чивавами под мышком берут себе всякие почему-то псевдопольские фамилии. Типа Рынска, Робски, Старски, Хуйски. Им кажется, что это довольно прикольненько, звучать как какая-нибудь пани Пиздецка. Загадочно и не какая-то там вам Писюкова. Новая шляхта. Вернее шлюхта.

А ведь в заповедных уральских ебенях ее одноклассники Танька и Тонька очень хорошо помнят, как Писюкова прыгала через козла на уроке физры, подбадриваемая эротическими шлепками физрука Петровича. Но это уже не важно.

Ведь не только дамы грешат тягой к элитарности и желанию быть аристократией.

Появляются Роберты Джонсоны, бывший Васи Пупкины. Гонсалесы и Скилаччи, которых иначе, как Коля и Федя мамы не называют.

На самом деле всё бы ничего, можно стать хоть Эй.Джи. Оуэном, но что делать, есть у тебя на лбу большим старославянских шрифтом написано “Вологда”?

Что делать, если Барбара Хуйски “звОнит”, а не “звонИт”?

Что делать, если Элвис Шаповалофф наблевал в лифте?

Сегодня даже дворянские титулы раздают оказывается.

Вы знали, что Павел Буре, хоккеист- граф

Алексей Митрофанов, бывший депутат Государственной Думы – граф. Говорят, что никто не знает, где его носит, этого графа. Но граф.

Людмила Нарусова, мама леди Виторган, – княгиня.

Максим Галкин – барон. Барон Галкин, блядь!

Станислав Садальский- граф

Лидия Федосеева-Шукшина – графиня

Алла Пугачева – княгиня. У нее и крепостные наверняка есть.

И насрать, что их предки коровам хвосты закручивали. Главное сегодня они графья.

Мне это напоминает новое казачество. Двадцать первый век, а они все в “Угрюм-реку” играют, каждый второй Прошка, каждый первый Мелихов. И главное побольше крышечек от пепси в качестве орденов.