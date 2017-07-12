Сейчас модно брать псевдонимы. Половина так называемых светских львиц, этаких надувных бывших Зин с чивавами под мышком берут себе всякие почему-то псевдопольские фамилии. Типа Рынска, Робски, Старски, Хуйски. Им кажется, что это довольно прикольненько, звучать как какая-нибудь пани Пиздецка. Загадочно и не какая-то там вам Писюкова. Новая шляхта. Вернее шлюхта.
А ведь в заповедных уральских ебенях ее одноклассники Танька и Тонька очень хорошо помнят, как Писюкова прыгала через козла на уроке физры, подбадриваемая эротическими шлепками физрука Петровича. Но это уже не важно.
Ведь не только дамы грешат тягой к элитарности и желанию быть аристократией.
Появляются Роберты Джонсоны, бывший Васи Пупкины. Гонсалесы и Скилаччи, которых иначе, как Коля и Федя мамы не называют.
На самом деле всё бы ничего, можно стать хоть Эй.Джи. Оуэном, но что делать, есть у тебя на лбу большим старославянских шрифтом написано “Вологда”?
Что делать, если Барбара Хуйски “звОнит”, а не “звонИт”?
Что делать, если Элвис Шаповалофф наблевал в лифте?
Сегодня даже дворянские титулы раздают оказывается.
Вы знали, что Павел Буре, хоккеист- граф
Алексей Митрофанов, бывший депутат Государственной Думы – граф. Говорят, что никто не знает, где его носит, этого графа. Но граф.
Людмила Нарусова, мама леди Виторган, – княгиня.
Максим Галкин – барон. Барон Галкин, блядь!
Станислав Садальский- граф
Лидия Федосеева-Шукшина – графиня
Алла Пугачева – княгиня. У нее и крепостные наверняка есть.
И насрать, что их предки коровам хвосты закручивали. Главное сегодня они графья.
Мне это напоминает новое казачество. Двадцать первый век, а они все в “Угрюм-реку” играют, каждый второй Прошка, каждый первый Мелихов. И главное побольше крышечек от пепси в качестве орденов.